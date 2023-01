​Boluarte sigue provocando a los peruanos Puno, sí es el Perú Isaac Bigio

miércoles, 25 de enero de 2023, 10:30 h (CET) Dina Boluarte hablando ante los medios extranjeros, sostuvo que "Puno no es el Perú". Con esa expresión va a hacer que haya más y más furiosos manifestantes que vengan de dicha región hacia Lima. Según cifras oficiales, hay 25 muertos en la última quincena en ese departamento, el más castigado por la represión.



En Juliaca, el 9 de enero murieron 19 personas en Juliaca, su mayor y más comercial urbe donde está el aeropuerto y el cruce vial que media entre Arequipa, Cusco y Bolivia. Casi todas fueron asesinadas por disparos hechos por las fuerzas del orden. Esta es la peor matanza hecha contra miles de manifestantes civiles que se haya dado en una importante ciudad peruana desde la dictadura abiertamente fascista de hace 9 décadas.

Hay muertos desde su provincia más nororiental (Carabaya) hasta la más sudoccidental (Chucuito). En la capital de la primera (Macusani) los policías se filmaron a sí mismos usando francotiradores para matar a pobladores que estaban a cientos de metros de distancia y a 4,330 metros sobre el nivel del mar. En Desaguadero, el único pueblo peruano-boliviano, murieron 4 haitianos por causas que merecen más investigación. Chucuito es la cuarta provincia de Puno donde también se han dado muertos. Allí fue abaleado un adulto mayor en su capital, Ilave.

Puno no es solo parte del Perú, sino una de sus cunas. En la cuenca del Titicaca se domesticó y se produjo en masa por primera la papa (el principal alimento oriundo del continente). Allí surgieron los incas y sus predecesores de Pucara y Tiahuanaco, las civilizaciones que desarrollaron las más imponentes edificaciones de piedra del continente. El reino colla y su capital Hatun Kolla fueron inicialmente el principal rival de Cusco (y algunos cronistas sugieren que allí estuvo la primera sede del Tahuantinsuyo).

Puno tiene muchas reservas de oro y litio y es el primer productor nacional de estaño, fibra de alpaca, papas, carne de ovino, lana y quinua. El lago, los uros, sus carnavales y ser la capital peruana del folklore genera muchas divisas por el turismo.

De las 25 regiones del Perú, esta es la única donde se habla masivamente los 3 principales idiomas del país: castellano, quechua y aymara.

Boluarte hace cada boluartés que siempre termina generando un búmeran contra ella misma. Las matanzas que ella comenzó en su natal Apurímac destaparon el volcán social. La intervención en la U. San Marcos ha contagiado la ira a los estudiantes y jóvenes. Su desprecio a Puno y sus planteos de que sus muertos han sido producidos por sus propios manifestantes o por Bolivia es toda una provocación contra los quechuaymaras y contra la CELAC que en ese momento estaba realizando su VII cumbre.

