24-01-1977… Atocha llora El grupo de abogados, ejemplo de diálogo social frente a los ideólogos marchitos e inmovilistas, pagó la inconsistencia moral de parte de la sociedad Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

miércoles, 25 de enero de 2023, 09:49 h (CET) Hoy recordamos la “matanza de Atocha”, intento de destrucción.

La historia está llena de terroristas, ególatras de sus ideas y negacionistas de todo lo que ellos no suscriban. La historia, gracias aquellos que por encima de todo defendieron una sociedad diversa en la convivencia, nos ha dejado progreso, paz y convivencia, a pesar de los grupos extremistas defensores de realidades extremas y excluyentes.

Aquellos años fueron clave para conseguir la equidistancia necesaria en la construcción de las bases para una convivencia próspera, mediante el diálogo y el entendimiento llevado a cabo por personas comprometidas.

El grupo de abogados de Atocha, grupo de profesionales de ideología de izquierdas, trabajaba por una justicia laboral más progresista y justa. El grupo de abogados de Atocha, ejemplo de diálogo social frente a los ideólogos marchitos e inmovilistas, pagó la inconsistencia moral de parte de la sociedad.

Conocí a Luis Ramos. Venía de familia selecta; persona seria... reservada... hablaba con su silencio... persona comprometida y, sobre todo, buena.

Por Luis y todos sus compañeros, pido a esta sociedad, tan variable, no olvidar que hubo personas que dieron su vida y su profesionalidad para bien de una sociedad comprometida, abierta y plural. ¡¡Va por todos ellos!! Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

