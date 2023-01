Etxeko Ibiza consigue su primera estrella Michelin Su cocina se basa en la reinterpretación de la gastronomía tradicional vasca y el protagonismo de los productos de la zona Redacción

La isla de Ibiza está de enhorabuena, puesto que ya reúne otra Estrella Michelín. En esta ocasión esta distinción la ha recibido el restaurante Etxeko Ibiza by Martín Berasategui, cuya cocina se basa en la reinterpretación de la gastronomía tradicional vasca y el protagonismo de los productos de la zona.

Aunque es cierto que al pensar en un destino como Ibiza solemos pensar en playa, chiringuitos y verano, la realidad es que viajar a Ibiza en invierno también es de lo más interesante.

Visitar Ibiza en Navidad es una idea genial para conocer una Ibiza completamente diferente a la que puedes conocer durante los meses de verano o temporada alta. En invierno Ibiza es otra isla totalmente distinta, puesto que es tranquila, solitaria e ideal para aquellos quienes buscan unas vacaciones de relax en un entorno idílico. Sin duda alguna, los meses de otoño e invierno son la mejor época para disfrutar de sus paisajes y sus puestas de sol, así como de los pueblos más bonitos de la isla con total tranquilidad.

Recuerda que alquilar un coche en Ibiza es la mejor opción para recorrer la isla sea la época del año que sea.

Qué ver en Ibiza en invierno

Es Cubells es uno de los principales lugares que ver en invierno en Ibiza. Es un municipio situado al sur de la isla que destaca por ser una zona muy tranquila, sobre todo, durante los meses de otoño e invierno. Cuenta con calas de ensueño entre las que destacan Cala d’es Cubells, Cala Llentrisca o Ses Boques.

Santa Gertrudis, un bonito pueblo de casas blancas de lo más acogedor, es otra de las paradas obligatorias cuando visitas Ibiza. Es un auténtico lujo pasear por sus bonitas calles en solitario, ya que durante la temporada alta esto se vuelve prácticamente imposible.

Otra de las actividades que hacer en Ibiza cuando no es verano es hacer una ruta desde Portinatx hasta el Faro de Punta de Moscarter, el más alto de las islas Baleares. El faro de Punta Moscarter está situado muy cerca de Sant Joan de Labritja y ofrece una pequeña caminata de media hora durante la que tendrás unas excelentes vistas de varios acantilados y de la vecina isla de Mallorca.

Uno de los planes imperdibles que hacer en Ibiza es disfrutar de la puesta de sol en alguna de sus playas. Los mejores atardeceres de Ibiza los verás en Cala Conta, junto a la localidad de Cala D’hort. Desde allí también podrás ver el islote de Es Vedrá, una formación rocosa de unos 380 metros de altitud que emerge sobre el mar. De todos los islotes que rodean la isla de Ibiza este es, sin duda, el más fotografiado y el que más interés genera entre los visitantes.



Si hay algo que no te puedes perder en Ibiza, sea la época del año que sea, es visitar su capital. Visitar Ibiza ciudad es una de las cosas más interesantes que hacer en Ibiza en invierno, puesto que tiene el mismo encanto que en verano pero con la ventaja de poder pasear por sus calles vacías. Una vez allí, no te pierdas el Castillo de Ibiza, así como las bonitas calles blancas y estrechas del casco antiguo. Desde la ciudad alta de Ibiza, también llamada Dalt Vila, se tienen unas increíbles vistas panorámicas de toda la ciudad. El encanto especial de esta zona de Ibiza radica en el hecho de estar rodeada por imponentes murallas y por albergar el famoso paseo de Vara de Rey, donde se encuentran multitud de terrazas y restaurantes que durante la temporada alta se llenan de turistas.



Otro plan de invierno que hacer en Ibiza es reservar una excursión en barco hasta Can Marçà, una cueva con más de 100.000 años de antigüedad muy interesante de descubrir. Durante la visita podrás dar un paseo por los acantilados que se encuentran a su alrededor y luego entrarás en la cueva en la que verás las diferentes formaciones geológicas que han ido creando a lo largo del tiempo. ¡Todo un espectáculo acústico y visual!

Cómo moverse por Ibiza

A la hora de elegir el tipo de transporte con el que desplazarte por Ibiza hay que pensar que Ibiza es una isla muy pequeña y que en tan solo una hora se puede ir de un extremo a otro. Además, en invierno hay muy poco tráfico y hay algunos tramos de autopista, como la que va desde Ibiza hasta San Antonio de Portmany.

Pese a la corta distancia entre el norte y el sur de la isla, concretamente 41 kilómetros, el coche de alquiler es el mejor medio de transporte para moverse por Ibiza. Y es que, el transporte público tiene unos horarios muy limitados y no logra acceder a todos los rincones de interés que querrás visitar. Además, moverse por Ibiza en coche te permitirá disfrutar de sus carreteras y de las increíbles vistas que tendrás desde ellas. La libertad de horarios y la flexibilidad a la hora de hacer las paradas que necesites son otras de las ventajas que van de la mano de alquilar un coche cuando viajas a Ibiza.

Alquila un coche en Ibiza con DoYouSpain

Si decides alquilar un coche en Ibiza, hazlo con DoYouSpain, el comparador de precios que busca y encuentra las ofertas que mejor se adaptan a ti y a tus preferencias. Con DoYouSpain el alquiler de coches en Ibiza es fácil y rápido y te permite alquilar un coche en la zona de la isla que prefieras. Puedes escoger entre alquilar un coche en Ibiza Aeropuerto, en Cala Llonga, en San Antonio o en Ibiza Puerto, así como en muchos puntos más.

