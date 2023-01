“Totum revolutum”

El índice de violencia cada vez es más alto, comenzando por la violencia de género, ya que existe un vacío grande, en cuanto al seguimiento de los casos de mujeres que han denunciado, que, por distintas circunstancias, bien sea que se ha quedado inactivo o simplemente consideran que no está en el grado más alto para que les haga un seguimiento, todo esto nos lleva a una desprotección total hacia la mujer y sus hijos, con la violencia vicaria.



En la mayoría de los casos, cuando la mujer depende económicamente del hombre, se callan y siguen aguantando, aunque estén amenazadas, hasta tal punto que se sienten totalmente anuladas mentalmente, que no saben que hacer ni a donde acudir.

Pero al hablar de violencia tenemos que incluir a todas las personas, entonces tendríamos que diferencias entre personas buenas y malas, mencionando algunas mujeres que cometen crímenes que no tienen perdón ninguno, incluso algunas que fingen acoso y otros casos, aprovechándose de la nueva ley, sin dejar de mencionar los pederastas, las violaciones a niños inocentes; pero también no puedo dejar en el tintero la delincuencia juvenil que cada vez va más en aumento, sin educación y ningún respeto, pero aquí diríamos que no saben para nada que es esto, porque es en casa donde se les educa y a día de hoy, no se está haciendo.

Llegamos al punto de saber, “qué es lo que falla”, el sistema, la falta de actuación y también la falta de personal suficiente para controlar la violencia en general.

Como ejemplo, todas las mujeres que mataron en diciembre del 2022, el 50% tenían denuncias cursadas, pero solo se acordó orden de protección a dos de ellas, esto es un flagrante ejemplo de la escasa atención hacia la violencia, además de tener en cuenta la farragosa burocracia que existe en España, que con el “vuelva mañana” o “le falta este papel”, que pase el siguiente.

Considero que a estas alturas, debería de estar todo debidamente informatizado y cuando hay algún error, son los empleados quien lo deben de averiguar y solucionar los errores, deberían de hacerles exámenes cada cierto tiempo a todos los trabajadores de todos los Organismos Oficiales, para saber si realmente están preparados para el puesto que están ocupando y que no manifiestentanta prepotencia, sobre todo con las personas mayores, que no tienen el nivel informático que les piden a la hora de resolver papeleos, que deberían de ser atendidos personalmente y ayudarlos a su resolución.

Ya comenzamos porque no hay suficiente presupuesto para servicios sociales, no hay casas de acogida para mujeres y sus niños, ante una amenaza de su pareja o marido, los recursos que hay son insuficientes.

Otro dato más, que las residencias de ancianos en Asturias, la provincia más envejecida de España, están llenas, según el ERA, no hay personal para atender tanta demanda de ancianos, “no tienen personal”, no hay plazas si no pagas más de 2000€, hasta donde vamos a llegar.

Pero es que la pre delincuencia ya comienza en los Institutos, por falta de sanciones que sean más disuasorias y contundentes, para una parte del alumnado, que solo va a clase a reventar e incordiar, recayendo la culpa solo hacia el profesor, que se ven atacados por todos los flancos, y así podríamos seguir enumerando, casos de flagrante impunidad que no resuelven para nada.

Pero no puedo dejar de tocar el tema de la sanidad, algo demasiado sangrante, te vas a urgencias de tu ambulatorio, por no saturar más el hospital, primero pasas por un triage simple, donde toman nota de la dolencia, seguido siéntate a esperar horas y horas hasta que te atienden, porque solo hay un médico, pero no te vayas al hospital, porque la espera es del doble de horas, también hay un medico solo y se limitan a conectarte el gotero, hacerte una analítica y una radiografía, “si procede”, algo que la radiografía si se trata de una neumonía no es lo suficientemente fehaciente, que al final te tienes que ir por lo privado porque las cosas no van bien, “si tienes dinero”, de no ser así, pues uno menos que atender, porque lo normal ante una neumonía, es hacer un TAC, pero ya tienen bien avisados a los médicos que ciertas pruebas, solo en casos muy urgentes, si son de riesgoalto.

Pero el tema de sanidad, ya viene de muchos años atrás y no ponen ninguna solución, cuando las aulas de la facultad de medicina están llenas, entonces porque se marchan los médicos fuera de España, muy simple, porque son los mejores valorados y se les paga mucho más, además de cumplir su jornada de trabajo en su justa medida, pero ya lo dijo el anterior presidente, que había que promocionar la sanidad privada, “pero eso es para quien se la pueda permitir”.

Según reputados científicos, no tardará mucho en llegar otra pandemia y nos volverá a coger en pañales, pero veo que les da igual, porque no ponen remedio a la Sanidad pública, si es necesario, saquen de los presupuestos del Estado, una partida y contraten todos los médicos que se necesitan de verdad, no los 11000 que van a contratar ahora, se necesitan tres veces más, porque en unos dos o tres años va a haber un aluvión de jubilaciones y vamos a estar peor no, lo siguiente, pero los ciudadanos no nos vamos a quedar de brazos cruzados, ya lo están comprobando.

Estamos lo mismo con las eléctricas y las gasísticas, al igual que los bancos, no importa que se les pongan impuestos, al final quien los paga es el consumidor final, de una forma u otra.

La única formula es que se hagan empresas nacionales y que estén debidamente reguladas y con total transparencia, como hacen en muchos otros países que ya las tienen, que están funcionando de maravilla y que es la solución más favorable para el consumidor, “el obrero que no puede llegar a fin de mes”, mientras ustedes no se cortan en seguir subiéndose el sueldo, cuando ya cobran cantidades desorbitadas.