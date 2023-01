​Crue y el Ministerio de Universidades crean el Foro nacional para la reforma de la evaluación de la investigación La Universidad «es una institución clave en la creación de conocimiento» que «genera casi las tres cuartas partes de toda la investigación» Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 21 de enero de 2023, 11:55 h (CET) El presidente de Crue y rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Juan Romo, y el ministro de Universidades, Joan Subirats, han inaugurado este viernes, 20 de enero, el Foro nacional para la reforma de la evaluación de la investigación, en un acto celebrado en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universitat de Barcelona. Junto con ellos, han participado en este evento el rector de la institución anfitriona, Joan Guàrdia, y la presidenta de la Coalition on Advancing Research Assessment (CoARA), Rianne Letschert.



El presidente de Crue ha subrayado que el foro «nace con la intención de convertirse en un espacio de trabajo y reflexión donde compartir ideas y buenas prácticas sobre la reforma de la evaluación de la investigación» y que «la investigación es uno de los pilares de la sociedad del conocimiento y resulta fundamental para el desarrollo y el progreso de nuestras sociedades». En este sentido ha recordado «el papel que han jugado las universidades durante la pandemia con el desarrollo de vacunas que han salvado millones de vidas y evitado el colapso de la economía», lo que, a su juicio, muestra la necesidad de considerar la investigación como una «inversión prioritaria».

Asimismo, ha destacado que la Universidad «es una institución clave en la creación de conocimiento» que «genera casi las tres cuartas partes de toda la investigación» que se realiza en España y que, para mejorar estos buenos resultados, que nos colocan entre los once primeros países del mundo en cuanto a producción científica y los novenos en investigadores altamente citados, hay que «reflexionar» sobre cambios que nos hagan «más competitivos».

Romo ha señalado la importancia de que la evaluación «reconozca la diversidad de los perfiles en la investigación, que se analicen las métricas utilizadas y se potencie la multidisciplinariedad» y que «sobre todo, se respete la objetividad y se elimine la arbitrariedad en la evaluación».

Por último, el presidente de Crue ha animado a las universidades y a quienes trabajan en la investigación, a «participar en el debate abierto en el foro nacional de evaluación de la investigación» y ha asegurado que la reforma de la evaluación ayudará a Europa a fortalecer su actividad investigadora.

El ministro Joan Subirats ha celebrado la creación de este Foro y ha afirmado que «los espacios y los momentos para la pausa y reflexión, como los que nos ofrece este foro, son un privilegio». Según ha indicado, la reforma de la evaluación de la investigación «se encuentra en un momento de una cierta efervescencia» y ha destacado que se trata de una cuestión «muy relevante que afecta al núcleo del sistema universitario».

Por su parte, el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, ha señalado que la constitución de CoARA «cataliza voluntades» y permite trabajar de forma sostenible en la reforma de la evaluación de la investigación. «Estamos en un escenario de necesidad, oportunidad, capacidad y voluntad. La Universidad de Barcelona se siente cómoda en la innovación y pisando territorios que nos hacen traspasar la zona de confort», ha apostillado.

La ponencia inaugural corrió a cargo de la presidenta de la Coalition on Advancing Research Assessment (CoARA), Rianne Letschert, quien durante su intervención en el acto de inauguración del foro ha manifestado su satisfacción por que «tantas universidades españolas hayan firmado el convenio» y ha asegurado que su asistencia a este foro, «el primero sobre CoARA», tiene como objetivo «escuchar todas las inquietudes» del ámbito universitario español.

