Antonio Banderas invita a los alumnos de escuelas de Artes Escénicas a asistir a las funciones del musical Company en Madrid Se espera que acudan 1.500 alumnos de interpretación y participen en los coloquios posteriores Redacción

sábado, 21 de enero de 2023, 11:46 h (CET)

Antonio Banderas protagoniza en Madrid el musical Company, ganador del Max al Mejor Musical. En la recta final del show en la capital, ya que terminará el 14 de febrero, el actor, con el apoyo de la Fundación Teatral Antonio Banderas y del Teatro del Soho CaixaBank, invita a los alumnos de escuelas públicas y privadas de Artes Escénicas así como a su profesorado, a asistir a la representación de este espectáculo producido, protagonizado y dirigido por el actor malagueño.

Como colofón, al finalizar la función, Banderas, acompañado del resto de miembros de la compañía, mantiene un coloquio con ellos para desgranar y profundizar en el género del teatro musical y enriquecer así su aprendizaje sobre este tipo de espectáculos de forma menos academicista y más práctica.



Esta iniciativa tiene lugar los miércoles y viernes del 11 de enero al 10 de febrero; y acuden los jóvenes estudiantes de escuelas públicas, como la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) y privadas como: Estudio Juan Codina, Escuela de interpretación Cristina Rota, Estudio Corazza para la actuación, Facultad de Artes Escénicas y Música TAI, Som Academy, la Escuela de Canto MEV y la Escuela Sing & Dance Project Víctor Ullate Roche, entre otras. Para Banderas: esta iniciativa busca apoyar y reforzar el aprendizaje que los estudiantes de interpretación hacen en sus respectivas escuelas, dándoles la oportunidad de ver un espectáculo como Company, un musical con calidad a nivel de Broadway, donde pueden ver las interpretaciones de algunas de las más importantes estrellas de este género en nuestro país. Al terminar, disfrutamos mucho compartiendo con ellos un coloquio en el que me trasladan sus dudas que tratamos de resolver animándolos a que sigan aprendiendo y que disfruten de este oficio tan duro, pero que tantas satisfacciones nos da también.

Esta actividad va en la misma dirección que el proyecto que vamos a abordar en Málaga para formar actores y técnicos especializados en los diferentes oficios de las artes escénicas. El recién inaugurado Umusic Hotel Teatro Albéniz, tras permanecer cerrado durante unos años, ha reabierto sus puertas con el musical Company, lo que ha supuesto una buena noticia para la cartelera teatral madrileña. El actor malagueño ya interpretó al mítico personaje de Bobby protagonista de la comedia musical Company en Málaga, donde se estrenó en noviembre del 2021, con un éxito de público y críticas sin precedentes. En la ciudad andaluza también se puso en marcha esta iniciativa con las escuelas andaluzas de artes escénicas.

Company con música y letra de Stephen Sondheim, autor de clásicos como Into the Woods, Follies o Sweeney Todd, y libreto de George Furth, es una producción del Teatro del Soho CaixaBank. Cuenta con un reparto de primeras figuras de la escena musical española encabezada por Antonio Banderas, al que acompañan por orden alfabético: María Adamuz, Albert Bolea, Lorena Calero, Javier Enguix, Laura Enrech, Lydia Fairén, Robert González, Dulcinea Juárez, Silvia Luchetti, Julia Möller, Paco Morales, Marta Ribera, Carlos Seguí, Rai Borrell, Bealia Guerra, Beatriz Mur, Álvaro Puertas y Lourdes Zamalloa.

El director musical del Teatro del Soho CaixaBank, Arturo Díez Boscovich dirige una orquesta de 26 músicos que tocan en directo sobre una envolvente escenografía ambientada en los paisajes neoyorquinos de los años 70. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

