Ana Fuentes: fuente de saber e inspiración Joven cantautora, poeta y maestra nicaragüense Harley Ezel

jueves, 19 de enero de 2023, 10:09 h (CET) “Yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón”.

Fragmento de la canción Manifiesto, del cantautor y escritor chileno Víctor Jara (1932-1973), tema con el que una joven cantautora, poeta y maestra jinotegana se identifica al tocar su guitarra, ella es: Ana Fuentes, quien, con su voz melódica, transporta al oyente y al lector a un mundo de bellos sentimientos sin final, conozcamos un poco de esta gran artista.



Ana Luisa Fuentes Picado nació el 21 de enero de 1995 en Jinotega, Nicaragua, hija de Luis Fuentes y María Picado. Desde niña le encantó la poesía, despertandoen ellael deseo de llegar a ser maestra de literatura.

Estando en tercer año de secundaria descubre su pasión por el canto, ya que un día sin querer tomó la guitarra y empezó a musicalizar el poema Sonatina de Rubén Darío, después A Margarita Debayle, Venus y Las abandonadas de Julio Sesto, uno de sus poemas favoritos.

Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), donde obtuvo su título en Ciencias de la Educación con Mención en Lengua y Literatura, durante el 3er año de su carrera, empezó a ejercer el magisterioen el Colegio Corazón de Jesús de Jinotega.



En 2014 ganael primer lugar en un certamen de poesía y de oratoria, tiempo después fue musa Dariana, llegando a ser partícipe derecitales de poesía y diversos actos culturales.



En 2017, participa en el Simposio a Rubén Darío, siendo este uno de sus más grandes sueños. En marzo del 2020, se presenta en el XII Encuentro de Poetas y Escritores del Norte,en homenaje al profesor Francisco Ramón Pineda, en el mes de abril musicaliza el poema Atrapada nunca másdel poeta jinotegano Carlos Dallatorre, en el cual hace un llamado al paro a la violencia contra la mujer.

En septiembre de 2020, participa en el Primer Festival Multicultural Diriangén, que se llevó a cabo en la ciudad de Diriá, y en el recital Poesía Rosa, dedicado a las mujeres sobrevivientes del cáncer.



En enero de 2021, participó nuevamente como musa Dariana durante la celebración del 154 aniversario del natalicio de Rubén Darío, en el mes de marzo preside el evento literario LITERATURAFEST, de la Biblioteca Alemana Nicaragüense, en el mes de abril lanza el sencillo Mi canto, en el mes de mayo presenta de manera virtual el poemario Viento inmóvil, de la poeta María Macaya Martény en el mes de junio preside el lanzamiento de la marca MMALBERT, de Albert Hernández y Magally Martínez, el cual contó con el apoyo de las hermanas Heidy y Helen Puldónde la casa cultural La Vitrola Café Bistró.



En el mes de octubre representa a su tierra natal en el concierto eliminatorio del Festival de la Canción Rafael Gastón Pérez con el tema La gata bajo la lluvia, de Rocío Dúrcal y en diciembre canta en el lanzamiento del poemario Vestida, de la poeta Brenda Martínez Saravia.

Sus cantantes favoritos son: Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Víctor Jara, entre otros representantes del canto motivacional.

Parte de sus poemas y relatos han sido publicados en revistas como: Kametsa (Perú) y ACIC Nicaragua, y de antologías como: Lustres que dan Lustre (Argentina-2022), Los pájaros cantan de noche (Nicaragua-2022) y Rebeldías sujetas a sueños sin freno (Perú-2022),esta junto a las también poetas Albert Hernández y Aleyda Agüero.

En febrero de 2022, canta lo mejor de su repertorio en el lanzamiento del poemario Árboles de Tierra de la poeta Albert Hernández, en la ciudad de Matagalpa, en el mes de marzo preside el Primer Festival Internacional de Poesía Ergo, en mayose presenta de manera virtual en el lanzamiento de las obras:Mujer Luna, Nocturna soledady otrospoemas y Confesiones al alba, de la escritora y poeta Ramina Herrera, organizado por Ediciones Kuelap, y en el mes de junio presenta el libro El ojo detrás del Sol del poeta Camilo Membreño.

En el mes de septiembre participa en el taller virtual sobre la vida y obra de la poetisa Alejandra Pizarnik, impartido por María Tamborini, en el mes de agosto participa en el conversatorio en homenaje a Julio Cortázar y en el mes de octubre entrevista al maestro Francisco Ramón Pineda como embajadora de Ergo Nicaragua.

Ana también ha editado libros comoDel murciélago y otros cuentos,del poeta Mario Martínez Caldera, fue autora del prólogo de la novela Ajena a sus caricias, de la escritora Cenelia Rostrán y el epílogo del poemario Efímera eternidad.

En el mes de diciembrefue ganadoradel primer lugar del certamen Juegos Florales, en la categoría poesía, con su libro Ave sin retorno,un poemario escrito bajo la influencia de la poeta Alejandra Pizarnik.

“Y en mi imagen de ese pájaro en su vuelo sin retorno, como lectora veo a una mujer que toma el sentimiento como un pajarito recién nacido y le da su tiempo para que se vaya en paz o se quede en paz, no sin antes tomar las sílabas tónicas y líricas que estas provocan en cada movimiento atómico y subatómico”, expresó la poeta y escritora Albert Hernández.

Ana es cofundadora del círculo literario Poetas de Sangre y Miel, creadores a la vez del programa Poetas a la Vista, con el objetivo de promover diversas disciplinas artísticas, también es representante del Movimiento Cultural Internacional Ergo-Nicaragua, Editora de Ediciones Kuelap (Perú) y miembro del Movimiento Literario Poetas de la Paz (Nicaragua).

