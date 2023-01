'My way', retocada a mi manera

Y ahora que el final está más cerca. Que está más próximo el telón final. Mi amigo, lo diré sin rodeos porque no tengo nada que aparentar. Hablaré de mi vida, de la cual no estoy seguro de haberla vivido plenamente. No me negué, es verdad, a caminar por todas las sendas. Y más, mucho más que esto y puedo decir que no sé si lo hice a mi manera.

Arrepentimientos, he tenido muchos. Pero, para qué mencionarlos. Hice lo que pude y lo que no, lo hice sin ninguna excepción... No planeé nada. Cada paso del camino lo di a ciegas, llevado por la intuición. Y más, mucho más que esto, y no sé si lo hice a mi manera. Sí, hubo oportunidades, estoy seguro de que lo sabías, Dios mío, cuando mordí más de lo que podía masticar. Pero al final, cuando hubo alguna duda me lo tragué y lo escupí. Con miedo me enfrenté a todo y permanecí de pie. Pero, no estoy seguro si lo hice a mi manera. He amado, he reído y llorado, he tenido mi ración, mi parte de perder.

Y ahora, que las lágrimas cesan, me parece todo tan sin sentido, pensar que hice todo eso y más. De lo único que estoy seguro, es que no sé sí lo hice a mi manera.