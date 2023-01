​Últimos días para visitar en Madrid la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE La exposición cerrará sus puertas el próximo 29 de enero en CentroCentro (Plaza Cibeles, 1) Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 16 de enero de 2023, 13:00 h (CET)

La Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE cerrará sus puertas el próximo 29 de enero en Madrid con más de 200.000 visitas, una cifra con la que se pone fin a la octava edición de esta muestra que se ha consolidado en la oferta cultural inclusiva de Madrid.



Un total de 208.325 personas han visitado, hasta el pasado 3 de enero, la VIII Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE, lo que supone su consolidación dentro de la oferta cultural inclusiva madrileña.

Bajo el lema ‘Mujer y discapacidad’, la exposición ha contado con 50 artistas y un centenar de obras con las que se ha querido reconocer y difundir el trabajo de mujeres artistas con algún tipo de discapacidad o de aquellas que encuentran en la discapacidad su inspiración.

Los madrileños que estos días transiten por la capital de España pueden disfrutar de esta muestra, ubicada en el espacio CentroCentro, dentro del madrileño Palacio de Correos, hasta el próximo 29 de enero.

En total la muestra, comisariada por Maite Barrera, expone un centenar de obras de unas 50 artistas, en su gran mayoría (cerca del 80%) con discapacidad. Entre ellas figuran Louise Bourgeois, Meret Oppenheim, Ángela de la Cruz, Emilie Gossiaux, Lucía Beijlsmit, Rebecca Horn, Paloma Navares, Judith Scott o Jana Sterbak, entre otras.

De manera complementaria la bienal ha ofrecido actividades educativas gratuitas, que se han desarrollado de forma paralela a la exposición para fomentar la interacción con las obras y la participación lúdica del público.

Respondiendo a este objetivo y al de accesibilidad universal de Fundación ONCE también se han organizado visitas guiadas gratuitas. La intención es ofrecer a todos los públicos un acompañamiento adaptado a sus necesidades para facilitar la comprensión y accesibilidad del contenido de la exposición con materiales informativos, catálogos, audioguías y signoguías.

El éxito de las anteriores ediciones de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE ha permitido contar con un gran número de patrocinadores y colaboradores que han confiado en el proyecto. Ayuntamiento de Madrid, Deutsche Bank, Fundación Konecta, Mastercard, Flexiguia, Samsung y Centro Dramático Nacional son algunos de los patrocinadores.

Cuenta asimismo con la colaboración de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, La Casa Encendida, Museo Nacional de Arte Reina Sofía, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), Collection de L’Art Burt Lausanne (Suiza), Design Museum den Bosch (Países Bajos), Museo Lázaro Galdiano, Estudio Louise Bourgeois (EE.UU), Fundación María José Jove, Creative Growth Center (EE.UU), Galerie Thomas Schulte (Alemania), Galería Juana Aizpuru, Galería Mother Gallery (NY), Facultad de Bellas Artes (UCM) y La Casa del Lector (Matadero). Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

