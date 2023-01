La hipocresía de Occidente Venancio Rodríguez Sanz Lectores

lunes, 16 de enero de 2023, 09:15 h (CET) Palabras de la Youtuber Liu Sibaya que yo suscribo: ”Simpatizantes de Bolsonaro asaltan las instituciones en Brasilia. Lógicamente, los políticos corren a condenarlo. Presidentes de los países de la Unión Europea, líderes de la oposición… Lógicamente, Biden, Gutiérrez… Estamos ante unos hechos peligrosísimos e indignantes. Pero, los mismos que están reclamando democracia en el caso de Brasil, hicieron todo lo contrario en Ucrania hace 9 años.

Cuando se produjo el golpe de Estado del Euromaidán, que supuso revoluciones violentas y la ruptura posterior del régimen Constitucional, la reacción de todos los líderes anteriormente nombrados fue la contraria. Calificaron la protesta de liberadora, hablaron de democracia y no entendieron que las repúblicas de Donetsk y Lugansk no quisieran acatar el resultado de una revolución violenta que terminó trayendo al país la guerra que empezó en el 2014. A los que desde Occidente calificaron como rebeldes, aunque eso sí, hablaron de violencia largo y tendido.

Pero, en vez de hablar de la violencia de aquellos que asaltaron las instituciones ucranianas, hablaron de la violencia policial que trató de apaciguar dichas protestas. Violencia que terminó con decenas de heridos y muertos. Dado que Occidente solo denuncia aquellas protestas que no financia EE.UU ¿ será que, verdaderamente, a ésta no le importa la democracia? ” Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

