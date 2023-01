​Fomento a la natalidad o “Provida” Da pena que en el Partido Popular equivoquen esos términos y su prudencia enfermiza haga mucho daño a sus votantes y a sus propios principios Ángel Alonso Pachón

sábado, 14 de enero de 2023, 13:12 h (CET) Palabras del señor Feijóo. “No acepto lecciones de la izquierda, en Castilla y León, defendemos a la mujer, garantizamos todos sus derechos y protegemos su libertad para elegir”. La Sanidad Pública, en caso de actuaciones con posible riesgo personal y por el derecho que tiene el paciente a conocer con claridad cualquier actuación sobre su cuerpo, mantiene un protocolo, consistente en una documento explicativo y aclaratorio que debe firmar el paciente.

Sería interesante que intelectuales de la lengua nos explicaran los “tan contradictorios protocolos entre "“FOMENTO A LA NATALIDAD” y “PROVIDA”.

Toda persona que tiene derecho a abortar porque la Ley así lo establece (nos guste o no), también tiene derecho a conocer, el proceso de su gestación, lo que significa su anulación y sus posibles riesgos físicos y mentales.

No somos especialistas en medicina o psicología, somos personas “con derecho a abortar”, SÍ, pero también con la OBLIGACIÓN MORAL de conocer, lo más real posible, lo que supone ABORTAR.

Señor Feijóo, no llaman la atención sus palabras... ¿sabe por qué?... porque el Partido Popular, defensor de la “vida gestante”, que ha recurrido al Constitucional la Ley anterior, cuando llega el momento concreto “tiembla y sus valores morales se convierten en votos”.

VOX, no está proponiendo un protocolo “contra natura” ni “contra ningún derecho de la mujer” ni “contra la Ley”... está presentando un protocolo que protegerá los “derechos de la mujer gestante” y los “derechos del feto o embrión”.

“En la ciencia no hay discusión: hay vida humana desde que el embrión existe”, comenta la doctora Mónica López Barahona, directora de la Cátedra de Bioética Jérôme Lejeune.

No soy afiliado a VOX, ni votante de VOX... soy de los que mantiene que dicho Partido tiene un gran defecto, algunas de sus FORMAS..., nunca sus PRINCIPIOS...

Da pena que en el Partido Popular equivoquen esos términos y su PRUDENCIA ENFERMIZA haga mucho daño a sus votantes y a sus propios principios.

