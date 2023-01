Consejos para alquilar tu piso de forma segura Hay ciertos riesgos que son imprevisibles en un principio, siendo el más preocupante de todos el impago del alquiler Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 11 de enero de 2023, 12:28 h (CET) Una de las inversiones más rentables que puede hacer una persona de a pie es alquilar un inmueble de su propiedad. Este tipo de inversión produce una renta pasiva atractiva para el propietario, pero además, permite acceder a otro tipo de ventajas, como tener la casa habitada evitando el deterioro y las ocupaciones, o poder pagar la hipoteca con el propio alquiler.

Sin embargo, alquilar tu piso a un desconocido entraña ciertos riesgos que son imprevisibles en un principio, siendo el más preocupante de todos el impago del alquiler. Por esta razón, actualmente existen compañías, como Renta Garantizada cuyos servicios están dedicados a gestionar de manera integral el alquiler de tu vivienda, pero también buscarán al inquilino más adecuado para tu alquiler.

De todas formas, hoy hemos preparado una lista de consejos que creemos pueden ayudarte a alquilar de forma segura tu inmueble.

Consejos para alquilar un inmueble de manera segura

Como adelantábamos, el impago de la renta es el principal peligro al que se exponen los arrendatarios de viviendas, pero existen otros igual de graves, como que el o los inquilinos causen desperfectos en el inmueble o se nieguen a abandonarlo.

A continuación te contamos algunas claves para poder arrendar tu piso con tranquilidad y la mayor seguridad.

Dar con un inquilino de confianza

Sin duda, el elemento principal para conseguir alquilar un inmueble sin problemas es encontrar un arrendatario en el que se pueda confiar. Esto se traduce en encontrar a una persona que siempre pague el alquiler, trate la vivienda con cuidado y no moleste al resto de vecinos. En un principio solo contarás con su palabra, pero siempre puedes pedir referencias a caseros anteriores o conocidos.

Comprobar la situación económica del inquilino

Es imperativo comprobar la solvencia económica de la persona que va a arrendar tu inmueble, para estar seguro de que va a poder hacer frente al pago del alquiler cada mes. Para ello, lo más habitual es pedir que presente un contrato de trabajo, a poder ser indefinido o de larga duración, o una cuantas nóminas de los últimos meses.

Solicitar garantías económicas

Además de comprobar que un inquilino es solvente, se recomienda pedir algún tipo de garantía económica a la hora de firmar el contrato de arrendamiento. Estas garantías pueden ser en forma de fianza o de aval bancario. Una fianza puede ser exigir el pago de un mes o dos de alquiler por adelantado, que al finalizar el alquiler será devuelto. Mientras que un aval es otra persona que responderá de los pagos cuando el inquilino no pueda.

Entregar el inmueble en condiciones perfectas

Cuando se va a arrendar un piso a un desconocido, muchos piensan que las condiciones de habitabilidad o de limpieza no son importantes. Pensar así es un gran error, si esperas que tu inquilino trate bien tu casa, debes entregarla limpia y cuidada. Problemas con los electrodomésticos y la grifería, ignorados por el arrendador, son los principales desencadenantes de conflictos entre las partes.

Redactar un contrato adecuado

Si quieres alquilar tu piso de forma segura y tener la tranquilidad de que cualquier problema futuro se podrá solucionar con rapidez, lo principal es haber redactado un buen contrato de arrendamiento. Debe incluir datos básicos como el inventario de los muebles que se entregan con la vivienda, cuál es el importe de la fianza, cuánto va a durar el alquiler, las cuotas, etc. Para conseguir un contrato adecuado, lo mejor es contar con la ayuda de profesionales.

Respetar la normativa vigente

Tendrás que cumplir con las normas vigentes para asegurarte de que alquilas un inmueble de forma segura. Para poder ejercer cualquier derecho, es necesario que, como propietario, hayas cumplido con las exigencias legales, como haber depositado la fianza en el organismo oficial pertinente o incluir el alquiler en tu declaración del IRPF.

Cuidar de un buen inquilino

Si tienes la suerte de encontrar al inquilino perfecto, que siempre paga a tiempo, mantiene la vivienda correctamente y no da ningún problema, deberías tratar de mantenerlo a toda costa. De este modo, si pide alguna pequeña reparación o que sustituyas algún elemento, no te opongas. Si es necesario renegocia el precio del alquiler para evitar que busque otro que le resulte más barato. Lo invertido te será más rentable que buscar otro inquilino.



Siguiendo estos consejos podrás estar tranquilo al arrendar un inmueble. Pero cómo ves, son muchos los aspectos a los que debes atender para alquilar de manera segura. Tanto los trámites legales como los más comunes (como descubrir la solvencia del inquilino) pueden resultarte difíciles o llevarte demasiado tiempo. Disfruta de la tranquilidad de saber que las cosas irán bien dejando en manos de los expertos de Renta Garantizada la gestión de tus alquileres. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Consejos para alquilar tu piso de forma segura Hay ciertos riesgos que son imprevisibles en un principio, siendo el más preocupante de todos el impago del alquiler Reseña del casino Mystake - Juegos de Dino y pollo MyStake brilla cuando se trata de interacciones entretenidas e interesantes en los casinos en línea Guardatusmuebles.com permite promocionar trasteros y guardamuebles de manera gratuita FCC Medio Ambiente renueva el contrato de recogida de residuos de la Mancomunidad de Sasieta Fersay inaugura en Soria su 67 corner, al que suma 13 tiendas franquiciadas