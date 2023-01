​Los videojuegos, un arma contra la depresión

El 13 de enero se conmemora el Día Mundial contra la Depresión. Una problemática hasta hace poco tabú y que cada día está más presente en la sociedad. Los profesionales destacan la importancia de tratar con psicólogos, pero también hay otros apoyos para mejorar la salud mental de las personas. Entre otros, el del uso de los videojuegos, que “durante el Covid ya sirvieron para socializar en pleno confinamiento”.



España cuenta con más de dos millones de personas con problemas de depresión y ansiedad, dos de las afecciones más habituales vinculadas con la salud mental. Y, además, tiene una base de más de 18 millones de usuarios que habitualmente juegan a videojuegos según la AEVI. Una forma de entretenimiento que también favorece a la lucha contra la depresión y la ansiedad, entre otras.

“Muchas veces se estigmatizan los videojuegos, pero hay temáticas especializadas para fomentar el aprendizaje de los más pequeños, de personas con TDAH… El caso de la depresión es otra forma de sacar un gran beneficio de los videojuegos”, explica David Carretero, experto en videojuegos con 20 años de experiencia y profesor de la escuela especializada LCI Barcelona.

De hecho, un informe de Ipsos reflejó que muchos usuarios utilizaron los videojuegos para evitar episodios de ansiedad y depresión durante los momentos más complicados de la pandemia y su confinamiento. “La estadística demostró que el 30% redujo sus niveles de ansiedad y se sentían más felices, especialmente cuando el confinamiento era total”, destaca Carretero.

Los videojuegos, con un amplio abanico de temáticas y opciones, han evolucionado notablemente en el tiempo. De ahí que los expertos hayan sabido dirigir cada creación a un sector y una función determinada. Desde los serius games, orientados a la educación, hasta el uso de RV que ayudará a potenciar la experiencia del usuario.

“Los videojuegos te dan múltiples opciones. En el caso de la pandemia, el mismo estudio destacó que el 20% de padres y madres empezó a jugar más con sus hijos desde el Covid. Pero también te ayuda a poder disfrutar en multijugador, los avanzados gráficos pueden dar más sensación de libertad… Hay infinidad de sensaciones que se pueden potenciar”, reconoce el profesor de LCI Barcelona, una escuela de diseño y artes visuales con una red internacional.

En el Día Mundial contra la Depresión, el sector del videojuego defiende su posición como vía para mejorar la salud mental de las personas. Un estudio publicado en el NIH, incluso habló de que, a falta de más investigaciones, “se encontró que los videojuegos son eficaces para reducir los síntomas clínicos de la depresión” (Winning The Game Against Depression: A Systematic Review of Video Games for the Treatment of Depressive Disorders).