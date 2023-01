Partido de fútbol entre la Wikipedia y el refranero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que él pasará a la historia por haber exhumado a Franco del Valle de los Caídos guiado por el "legado de luz" del republicanismo. Inmediatamente, el refranero español salió en su auxilio esgrimiendo una de muchas virtudes: “El que tiene vergüenza ni come ni almuerza”. Como queriendo decir que la timidez y el recato excesivo son causa de menoscabo para todo, incluso para lo que, como el comer, nos concierne más rigurosamente.

Sin embargo, la Wikipedia contraatacó empuñando el concepto “sinvergüenza”. Que alude a la persona que comete actos ilegales en provecho propio, o que incurre en inmoralidades. No obstante, nuestro pichichi le dio un zurdazo al balón argumentando:” La vergüenza ajena es una conducta ajena a nosotros en la que nos vemos reflejados, sintiendo lo que sentiríamos si nosotros estuviéramos en el lugar del otro, lo que nos produce una emoción vicaria. No contenta con el envite, nuestro jugador estrella, remató el balón de cabeza aseverando: ”Cómplices”. Como refiriéndose a los aficionados que apoyan al autor de un delito o falta mediante la ejecución de actos anteriores o simultáneos de carácter no esencial o necesario, y siempre que exista un acuerdo de voluntades entre el autor y ella. Y en el último segundo, nuestro goleador, le lanzó un derechazo y le marcó el último gol a Sánchez por toda la escuadra acusándole de:” Soberbio”. Que quiere decir altivo, arrogante, etc.