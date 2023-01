Carta a los Reyes Magos Juan Antonio Narváez Sánchez, Madrid Lectores

jueves, 5 de enero de 2023, 08:41 h (CET) Este año, como todos los años, también le he escrito a los Reyes Magos. Recuerdo que de pequeño les pedía una pelota de goma, un camión de madera o un juego de parchís. Luego, con el tiempo, les pedía una bufanda o un jersey porque soy friolero. Más tarde libros, y después más libros… Este año, sin embargo, quiero dirigirme en particular a cada uno de ellos. En su visita a Belén cada uno de los Reyes Magos singularizó su regalo al Niño Jesús: Melchor le ofreció oro, como Rey; Gaspar le ofreció incienso, como Dios: y Baltasar le ofreció mirra, como Hombre.



Yo le he pedido a Melchor Fe: Fe para creer más en Dios y para que tenga más confianza en los hombres, en la humanidad entera, porque a veces le entran a uno serias dudas y unas ganas de… A Gaspar le he pedido Esperanza: Esperanza sobrenatural y esperanza humana. Que los hombres seamos más sensatos y valoremos más todavía la convivencia serena y pacífica.

Y a Baltasar le he pedido Caridad: Caridad, que es el vínculo de amor perfecto, para amar más y mejor, primeramente a Dios, y después para amar, comprender y ayudar a todas las personas que hay a mi alrededor y, de alguna manera, a toda la humanidad porque todos somos hermanos e hijos del Único Dios.

Y en conjunto, a los tres Reyes Magos, les he pedido que a todos nos hagan encontrar la verdadera Felicidad, que esa estrella que ellos vieron y siguieron nos guíe también a nosotros hasta Belén, lugar donde vive y tiene su estancia, aunque sea una cueva, la verdadera FELICIDAD: EL NIÑO DIOS. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

