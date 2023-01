Tres reyes sin magia Boluarte lidera el primer gobierno civil que tiene más muertos que días en el poder Isaac Bigio

martes, 3 de enero de 2023, 08:49 h (CET) Para dar inicio al 2023 se juntaron los 3 magos mayores de la Ciudad de los Reyes. Cada uno de ellos es la cabeza de su respectivo palacio: Dina Boluarte es la del gubernamental, José Williams es del congresal y Rafael López es del municipal. Estos 3 no son monarcas, pero tienen en común haberse unido para deponer antidemocrática e inconstitucionalmente al único presidente peruano que haya sido electo con más de 8,8 millones de votos.

Todos ellos se aliaron para haber hecho que el parlamento vote por la destitución presidencial más exprés de nuestra historia y, posiblemente, de todo el tercer milenio a escala planetaria. En solo 6 minutos, sin derecho a la defensa, sin presentar un texto escrito, sin debate y sin sujetarse a su propio reglamento o a la carta magna, el Congreso vacó a Pedro Castillo.

La impopularidad que tienen cualquiera de estos 3 es tan alta que ningún mago pudiese revertir ello. López, en cuya juramentación como nuevo alcalde capitalino ellos coincidieron, es el burgomaestre electo con el peor porcentaje de votos en la historia de Lima. Mientras casi el 30% del electorado limeño no votó por ninguna candidatura, solo menos del 18.5% sufragó por el supuesto ganador.

Además, López perdió en el grueso de los distritos, especialmente en los menos pudientes. Williams preside uno de los parlamentos que a nivel de nuestra historia o del mundo es uno de los más repudiados de manera constante en todas las encuestas. A él no le importa que en varios sondeos solo 1 de cada 15 ó 16 ciudadanos apoyen al Legislativo o que en el país se hayan producido una treintena de muertos en marchas que demandan el cierre del Congreso. Él y su directiva siguen ignorando y confrontando a las demandas populares. Williams no se inmuta por la sangre que se ha derramado en diciembre o la que se podrá volver a verter en enero, así como antes ha sabido eludir sus responsabilidades en ejecuciones extrajudiciales en Accomarca 1985, San Idisrro 1997 o Andahuaylas 2005.

Boluarte lidera el primer gobierno civil que tiene más muertos que días en el poder. Para cuando sea el día de los reyes magos, con toda seguridad, será la persona civil que tenga el más bajo nivel de aprobación en su primer mes en la presidencia. Dina traicionó a sus promesas y a sus electores para convertirse en marioneta de sus nuevos socios. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

