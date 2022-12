Los talibanes y el uso de terroristas extranjeros como herramienta de negociación ¿Cuál será la reacción de la región? Abdul Naser Noorzad

sábado, 31 de diciembre de 2022, 12:01 h (CET) La presencia de grupos terroristas extranjeros junto a los talibanes siempre ha sido una preocupación de los países vecinos y de la región. Al menos Rusia, India, China e Irán están extremadamente preocupados por la situación en Afganistán bajo el control de los talibanes, porque estos países han entendido bien que la presencia de grupos terroristas en Afganistán es completamente peligrosa para el futuro de la seguridad regional y puede tener malas consecuencias para la seguridad de la zona.



Esto es mientras la mayoría de estos países tenían una buena relación con los talibanes antes de la caída de la república y trataron de satisfacer a los talibanes a través de la interacción táctica y reducir los peligros causados por la propagación del terrorismo extranjero, que aumentaba junto con el terrorismo de los talibanes y principalmente en el norte de Afganistán, ha echado raíces. Pero después de más de un año, la conclusión de la región y los vecinos es que no es posible romper la conexión entre los talibanes y los grupos terroristas extranjeros que lucharon codo con codo durante veinte años contra el gobierno republicano y los extranjeros.

Recientemente, Mohammad Reza Bahrami, exembajador de Irán en Afganistán, dijo en un tweet que los talibanes utilizan la presencia de combatientes extranjeros en Afganistán como herramienta de negociación. Citando el hecho de que la posición de los talibanes no ha cambiado y los tratos del grupo con los talibanes paquistaníes, dijo: "Esta es una advertencia para todas las demás partes".

Esta es la posición más reciente de un funcionario iraní que tiene una larga experiencia de trabajo en Afganistán y desempeñó un papel importante en la forma de proporcionar comunicación con los talibanes durante el gobierno de la república. El exembajador de Irán en Kabul dice que los talibanes no han cambiado el trato que dan a los talibanes paquistaníes, lo que confirma la idea de que ven a los grupos extremistas como moneda de cambio externa. Mientras tanto, el entendimiento convencional es que los talibanes han entendido inteligentemente que con la tarjeta de los grupos terroristas extranjeros, pueden obtener puntos de la región y vecinos para la supervivencia de su soberanía. Por esta razón, no han tomado ninguna medida para frenar las actividades de estos grupos. Por ejemplo, China esperaba que los talibanes aseguraran a este país que comprendía el riesgo de seguridad de los combatientes uigures y los miembros del Movimiento Islámico de Turkestán Oriental. Pero los talibanes, considerando sus propias políticas, siguen usando la carta de los uigures contra China en el juego de sumar puntos, y no tienen muchas ganas de hacerlo. De la misma manera, el gobierno de Pakistán esperaba que los talibanes entregaran a los principales líderes del Tehreek-e-TalibanPakistan después de llegar al poder. Pero los talibanes se han negado a hacer esto y continúan hospedando a los líderes de este grupo. Pero, ¿por qué los talibanes, a pesar de comprender los posibles peligros de acoger a grupos terroristas extranjeros, todavía tienen el deseo de proporcionar comunicación y albergar a estos grupos?

Esta cuestión se puede analizar en varios puntos:

Primero, los talibanes quieren tener siempre esta carta ganadora en el juego de buscar concesiones al hacer negocios con países extranjeros con la existencia de grupos terroristas extranjeros en Afganistán. Esto le da a los talibanes la oportunidad de obligar a los países vecinos y la región a brindar asistencia financiera y técnica para la supervivencia de este grupo en el gobierno político al depender de la creciente amenaza de terroristas extranjeros. Porque según la región y los vecinos, si no hay dominio talibán, no hay alternativa, y esto hará que los terroristas extranjeros ganen más fuerza. El fortalecimiento de los terroristas extranjeros significa traer el caos a la región e implicará muchos costos para los países vecinos. Lo que los países vecinos evitan más.

En segundo lugar, la existencia de un grupo terrorista extranjero en las filas de los talibanes ha fortalecido el personal militar de este grupo y en las próximas guerras puede ser útil y eficaz para la superioridad militar de este grupo. Anteriormente, los ex funcionarios de seguridad de Afganistán habían advertido que varios cuerpos de máquinas de guerra talibanes están formados por grupos terroristas extranjeros y este grupo está tratando de transferirlos a las regiones del norte de Afganistán y prepararles documentos de identidad afganos. Basados en el principio de las reglas del juego, los talibanes están tratando de tener estas fuerzas como fuerzas de reserva y listas para los próximos escenarios en el norte de Afganistán antes de que un grupo desafíe el dominio de este grupo. Se dice que veintiún grupos terroristas extranjeros son aliados de los talibanes en Afganistán y mantienen una estrecha relación con estos grupos. Incluso hay informes de que los talibanes han designado a varios funcionarios de las provincias del norte de entre estos grupos.

Tercero: recientemente, el periódico Hill escribió en un artículo que los talibanes han reclutado a militantes pakistaníes, uzbekos, tayikos, uigures, árabes y Baluchis en su ejército militar. Esta publicación escribe que, según los informes, los talibanes registran a estos combatientes extranjeros y les proporcionan permisos de armas y documentos de viaje. Se supone que estos grupos, que se reubican principalmente en las regiones del norte de Afganistán, se utilizarán para agendas futuras. Esta agenda está diseñada principalmente para desestabilizar Asia Central, las áreas fronterizas de China con Afganistán y las fronteras de Irán.

La visión de la región sobre esta situación

A pesar de los repetidos esfuerzos de chinos, iraníes y rusos por construir un puente de entendimiento con los talibanes para reducir el nivel de amenazas de los militantes extranjeros, parece que este grupo continúa estableciendo fuertes lazos intelectuales con grupos terroristas extranjeros para fortalecerse. Utiliza sus fundaciones militares y de guerra. De esta manera, pueden usarlos en el campo de batalla de Afganistán contra sus oponentes y tener una posición superior en la puntuación de países vecinos. Resulta que el deseado consenso sobre la naturaleza de los talibanes y los posibles peligros del terrorismo regional se está formando lentamente, y es posible que este consenso fortalezca los frentes antitalibán. Porque para proteger sus intereses, los países vecinos prefieren que los actores domésticos interactúen por separado de los talibanes y eviten que se produzca una tormenta de terrorismo regional que va a desafiar la seguridad de toda la región. Por esta razón, el énfasis de la región y de las grandes potencias en Afganistán está en la formación de un gobierno integral fuera del dominio talibán, con el fin de limitar el monopolio general de los talibanes en Afganistán. Por esta razón, los rusos, iraníes y chinos han incrementado su contacto con las fuerzas anti-talibán, lo que se supone que conducirá a un cambio en las reglas del juego. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

