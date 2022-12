​Pedro Sánchez, Grupo Puebla, España Parece ser que en España no conseguimos superar el cainismo, actitud revanchista contra los propios compañeros, amigos, compatriotas Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 08:41 h (CET) Alguien dijo que las cárceles no sólo sirven para reeducar sino, también, en casos como Cataluña, para reinventar la Justicia, la Democracia y la Constitución. Algunos, muchos, dirían que, en España, el sistema de la MENTIRA PROGRESISTA se ha instaurado, condenando al sometimiento político a todos aquellos que en libertad acuden a las urnas. Esos mismos apuntalarían el desface de la DISCIPLINA DE VOTO en un desarrollo jurídico, en el cual la moral y la ética personal e individual, son esencia de la libertad.

Parece ser que en España no conseguimos superar el cainismo, “actitud revanchista contra los propios compañeros, amigos, compatriotas”; por eso, lentamente, desde que se fraguola Constitución, ciertos personajes, “llamados políticos”, y ciertos grupos, “llamados Partidos”, han ido minando la esencia de la RECONCIALICIÓN y han ido vendiendo como progresismo el ROJO y el AZUL, símbolos de un “guerracivilismo”caduco, pero para muchos “interesado”.

2022, año memorable, en el que un Gobierno se ha convertido en cautivo de sus propios intereses “egocéntricos” y se ha vendido, para conseguir los mismos, a cualquier fuerza política, sin respetar el bien común e incluso sin respetar su propia idiosincracia.

2022, año fatídico, en el que el propio Presidente del Gobierno, en plena Europa, descalificó a su propio país, ESPAÑA, manifestando que en la misma se estaba desarrollando un “Golpe contra la democracia española”, una “agresión a la inviolabilidad parlamentaria”, un “atropello a la soberanía popular”.

Soliviantando los conceptos y las formas, calentamos la atmosfera ideológica, acudiendo al GRUPO PUEBLA para que los interiores de nuestra casa sean juzgados por los que van camino de arruinar a sus propios países.

Duro es tener problemas... grave es no saber solucionarlos... mucho peor es colgarles en el exterior... despreciable es subirse al carro del populismo y, vía Falcon y Súper Puma, busquemos auxilio en los derrotados “más allá de los mares”. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​El armario de los sentimientos En este mundo de efímeras sensaciones, vacías emociones y falsas verdades, intentemos marcar la diferencia ​Pedro Sánchez, Grupo Puebla, España Parece ser que en España no conseguimos superar el cainismo, actitud revanchista contra los propios compañeros, amigos, compatriotas Luces gigantescas en Madrid Lo importante es ver luces navideñas variadas, coloristas, espectaculares, sorprendentes, grandes por su luminosidad, diseño y tamaño ​La propiedad expropiada Los ocupantes morosos, además de que suelen captar ayudas públicas, pueden disfrutar de vivienda gratis a cargo al pagano de turno, ante la pasividad de la justicia PSOE, Gobierno, punta de lanza de otra España Un deseo para 2023: La proposición de una Ley que castigue los juramentos incumplidos y las mentiras logísticas