Ser feliz Navidad. Una fecha propicia para tirar de tópicos que toquen la fibra sensible de los lectores. Yo pretendo ir más allá. Voy a dar ideas para ser feliz Manuel Montes Cleries

lunes, 26 de diciembre de 2022, 08:42 h (CET) Para un recopilador de buenas noticias la temática para esta buena noticia de hoyse podía centrar en la celebración del aniversario del nacimiento de Jesús de Nazaret. El inicio de la historia más grande jamás contada. Pero han llegado a mis manos unos comentarios a propósito de la Navidad vertidos por el Papa Francisco en uno de sus discursos recientes. En el mismo resalta los medios con los que cuenta el ser humano para ser feliz en los escabrosos tiempos que vivimos. Basa la felicidad en aprovechar los sentimientos que salen de dentro, en contraposición con la nociva tendencia que padecemos de estar continuamente pendiente de lo que nos llega de fuera. Me voy a permitir transcribirles algunos de ellos por si tienen a bien tomar nota de los mismos. A mí, personalmente me han servido: “La felicidad no estriba solo en celebrar los éxitos… sino aprender las lecciones que nos transmite los fracasos”. “Ser feliz no es solo disfrutar de la sonrisa… sino también reflexionar sobre la tristeza”. “Ser feliz no está solo en recibir los aplausos… también está en vivir en el anonimato”. “Ser feliz es no sentirse víctima de los problemas… sino encontrar un oasis en el fondo de nuestra alma y ser el autor de tu propia historia”. “Ser feliz es tener coraje de escuchar un no. Sentirse seguro al recibir una crítica. Aunque sea injusta”. “Ser feliz es besar a los niños, cuidar a los padres, visitar a los enfermos, vivir buenos momentos con los amigos”. Termina diciendo: “Ser feliz es dejar vivir a la criatura que vive en cada uno de nosotros. Libre, feliz y sencilla. Es tener la madurez para poder decir me equivoque. Es tener valor para decir perdón. Significa tener la capacidad de decir te necesito. Tener la sensibilidad para decir te quiero”. La buena noticia de hoy la resume la frase: “ser feliz no es tener una vida perfecta”. “Nunca renuncies a la felicidad, porque la vida es un espectáculo increíble”. Creo que el Papa Francisco ha sabido interpretar el mensaje de ese Niño cuyo cumpleaños celebramos hoy. Se resume en ser felices haciendo felices a los demás.

Tan solo puedo decir que así es. Feliz Navidad.

