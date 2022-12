El Equipo Finisher cierra su plantilla con tres últimos fichajes ​Un paso hacia la madurez y la internacionalización Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 23 de diciembre de 2022, 10:28 h (CET)

Once son los ciclistas que se suman en 2023 al efectivo del Equipo Finisher para conformar así un proyecto ilusionante y cuya piedra angular es la juventud. A los ya anunciados Artero, Azanza, Franquesa, Muntanya, Ordoki, Otxandorena, Rosado y Tadeo, quienes promocionan desde juveniles, se unirán Yanne Dorenbos, Iván Gómez y Ho Yen Yu.



Para Jon Armendariz, director deportivo del Equipo Finisher, son tres fichajes que “aportarán experiencia” al conjunto. “Yanne encarna un perfil de ciclista diferente al que acostumbramos, es rematador y seguro que este año nos brinda momentos muy bonitos. Iván es un corredor de equipo que ha completado dos buenos años en la categoría y viene a sumar”, apunta el técnico. En cuanto a Ho Yen Yi, Armendariz añade: “Es una incorporación interesante. Le damos la oportunidad de formarse en un buen grupo, pues estamos seguros de que se desarrollará y dará pasos adelante”.

Desde Países Bajos y con una gran ambición recala en la formación farmacéutica Yanne Dorenbos (2000, Países Bajos). El ciclista europeo, que consiguió la victoria como independiente en la pasada Altsasu Proba y cosechó varios podios durante la pasada temporada, llamó la atención de los técnicos del Equipo Finisher por su versatilidad. Él mismo se describe como “todoterreno” a la par que “rápido”, aunque reconoce que la pista y las subidas no le desagradan. “En 2023 espero continuar dando pasos adelante y ser competitivo en todas las carreras. También intentaré aportar a mis compañeros mi experiencia rodando en el pelotón”, señala, mientras concluye: “Creo que este el sitio adecuado para poder mejorar y aprender”.

Iván Gómez (2002, San Cristóbal de Segovia) es la décima incorporación del conjunto verde para la próxima campaña. El segoviano, procedente del Laboral Kutxa, cuenta con una valiosa punta de velocidad y se muestra ilusionado con el cambio: “Era una oportunidad que no podía dejar escapar. El Equipo Finisher es idóneo para progresar y se respira un ambiente envidiable. Espero poder desarrollarme como ciclista, ayudar a que se logren los objetivos colectivos y poder devolver la confianza que han depositado en mí”.

Las mismas aspiraciones de crecer en la estructura tiene Ho Yen Yi (2001, Taiwán), que trabajará duro mientras se adapta a la forma de correr en España. Este fichaje supone "una oportunidad muy difícil de conseguir" para un ciclista taiwanés, por lo que espera superarse a sí mismo y demostrar todo su potencial: "Para mí es un reto y espero mejorar en todos los aspectos. Mi objetivo será dar lo mejor de mí para ayudar a mis compañeros en sus metas".

