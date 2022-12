Igor Arrieta: “Me sorprendí del nivel que mostré, aunque no pude acabar como me habría gustado”

Apacible y con un brillo de ilusión en sus ojos aparece Igor Arrieta (Uharte Arakil, 2002) en la última concentración del año del Equipo Kern Pharma, la primera para planificar un 2023 lleno de ambición y con ciertas expectativas. Después de excelentes actuaciones y habiendo sido uno de los hombres más destacados del conjunto navarro en 2022, el joven ciclista resume positivamente su estreno en la élite, del que se lleva un enorme aprendizaje y una gratificante primera mitad.



Primer año como profesional, ¿cómo lo valorarías? Para mí ha sido un buen año y lo evalúo positivamente. La temporada empezó bien y al principio me sorprendí del nivel que mostré para ser tan joven y teniendo en cuenta también que era mi primer contacto con la categoría, aunque no pude acabar como me habría gustado. Aún así, creo que es bueno saber que no siempre va a ir todo de cara. De esos momentos malos también se puede aprender.

Comenzaste fuerte, desde enero a un buen nivel y mostrando actitud. ¿Tenías ciertas expectativas para esta primera campaña? Afronté la temporada con ganas de hacerlo bien, pero sobre todo quería saber qué conllevaría ese ‘hacerlo bien’, si terminar el cuarto o el quince en una carrera. Quería estar conforme con mi rendimiento y por fortuna el resultado ha acompañado en este principio de año.

Dices que te sorprendiste de tu nivel e incluso en O Gran Camiño te vimos atacarle a ciclistas de la talla de Valverde o Izaguirre. ¿Qué se te pasaba por la cabeza en esos instantes? Para mí era un sueño estar compitiendo con gente que había visto por la tele hasta el año anterior. Poder rodar con ellos y en algún punto llegar a estar a su altura es emocionante.

Después de esa vuelta imagino que notarías las miradas de todos los aficionados y la prensa sobre ti. ¿Fue difícil gestionarlo? ¿Te influyó de algún modo esa presión extra? Sí noté que se hablaba más de mí que hace unas semanas, pero en mi caso la presión es más la que me puedo llegar a poner yo que la que pueda sentir por parte de otros. Me sirve para poder exigirme el dar el cien por cien y ser lo más profesional que pueda en mi día a día, dentro y fuera de la bici.

Vuelta a Asturias, Tour de Alpes… ¿Qué nota le pondrías a tu rendimiento en la primera parte de la temporada? Fue un gran inicio y la calificaría con un nueve.

En el parón de julio estuviste concentrado en altura con el Equipo Kern Pharma y después pusiste rumbo al Tour del Porvenir con la Selección Española, prueba que tuviste que abandonar por salud. ¿Cómo viviste esas semanas? Es como todo. Al principio siempre lo ves más oscuro porque era uno de los objetivos principales que me había planteado este año. Quería hacer un buen Tour del Porvenir y por circunstancias no salió así. Estuve dolido porque me costaba asimilarlo, pero así son las cosas. Son circunstancias que te sirven para aprender.

¿Qué momento de la temporada destacarías? Si tuviera que seleccionar uno sería O Gran Camiño, en febrero, porque fue mi primera vuelta y, además, en la carrera que me vi más delante en todo el año.

¿Dirías que has mejorado a lo largo del curso? Por supuesto. En mi primer año como profesional y debido a las circunstancias que he vivido he comprendido que no siempre van las cosas de cara y que aunque parezca que todo sale mal no tienes que enfocarte en el problema o en esa alegría momentánea. Hay que mirar un poco más amplio, más general.

Ahora que nos encontramos en el ecuador de la pretemporada, ¿notas cierta evolución con respecto a la anterior? La principal diferencia es que el año pasado empecé antes a entrenar y a principios de diciembre me sentía más en forma. Ahora noto que después de una temporada compitiendo como profesional mi cuerpo asimila mejor la carga de trabajo y puedo exprimirme más que hace un año. También soy consciente de que, aunque parezca que al dejar de entrenar se pierde todo, el nivel que has podido alcanzar está ahí.

Un cambio destacable ha sido el ciclocross. La pasada pretemporada competiste en algunas pruebas. ¿Por qué has decidido no hacerlo ahora? Simplemente porque en 2021 acabé un mes antes de competir y eso conllevó comenzar a acumular horas también unas semanas antes. Podría participar en alguna carrera, pero creo que no sería lo más óptimo de cara a los primeros meses del 2023.

¿Cuáles son tus objetivos para la nueva temporada? No tengo una meta concreta marcada. Me gustaría reencontrar las sensaciones que el año pasado tuve durante los primeros meses de la temporada y sentirme cómodo tanto en las competiciones como en los entrenamientos.