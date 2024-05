​El Lincoln Red Imps renueva el título de campeón de Gibraltar

In extremis el Lincoln Red Imps ha renovado el titulo de la Gibraltar Football League logrando el punto necesario (1-1) ante el St Joseph´s en un partido dramático que llevó muchísimo publico al Victoria Stadium. A los 88´ y con uno menos llego el gol salvador del malagueño Juanfri. Es el título liguero número 27 de toda la historia para los de Dylan Viagas.



La primera parte fue muy igualada y con muchas faltas. Ya a los 4´ se desataron los nervios con una fea entrada de De Barr, preludio de las cinco tarjetas amarillas exhibidas en estos primeros 45 minutos (de ellas 4 en los primeros veinte). El Lincoln no arriesgo demasiado y el St Joseph´s mostraba más brio. Pero el choque se desarrollaba sin claras ocasiones de gol en ambas áreas hasta que llegó el minuto 28 con una acción por la banda de los chicos de Abraham Paz, mal defendida por el Lincoln. El balón se quedó suelto y Pablo Rodríguez, como no, remachó a la red el 0-1. En los siguientes minutos lo pasó mal el Lincoln. En la última acción disparó De Barr y detuvo bien Banda. Fue su única ocasión. Asi se llegó al descanso con el 0-1 y provisionalmente campeón el equipo blanquiazul.

En el segundo tiempo llegaron los cambios en el Lincoln , saliendo Villacañas y Juanfri. Dominaron el balon pero sin profundidad mientras que el St Joseph´s iba a lo suyo. Los nervios correspondieron a los de Javi Muñoz que buscaban a De Barr y Juanfri. Para el ultimo cuarto de hora aumentaron la pólvora arriba con la presencia del veterano Lee Casciaro. A los 82´ se quedaban con diez los Diablillos (segunda tarjeta amarilla a Mandi Sosa). Y cuando todo parecía sentenciado llegó a los 88' Juanfri( el hombre de la temporada y pichichi de la temporada con 17 goles pese a estar tres meses lesionado ) recogiendo un balón suelto en el área. Un gol que vale un titulo. Con un añadido de 12 minutos aunque lo intentó el St Joseph´s no se movió el marcador y todo quedó en empate.