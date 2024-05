Betis y Alzira se acompañan mutuamente en el funeral (3-3)

La fiesta inicial en Amate acabó en doble óbito deportivo. Pese al notable ambiente en las gradas y al desempeño de ambos equipos, el hasta cierto punto previsible triunfo del Ribera Navarra en su pista sobre el Palma mandó a verdiblancos y valencianos a la segunda categoría del fútbol sala nacional.



Claro está que, de todos modos, el empate final solamente le habría servido a los béticos si, en Tudela, el Palma hubiese terminado ganando; y al Alzira, ni eso siquiera.

El cántaro acabó por romperse

En el caso del Betis supone caer después de tres temporadas viviendo en el más absoluto alambre, haciendo bueno el refrán del cántaro y la fuente. El Alzira, debutante en la categoría, bastante ha hecho con pelear hasta el final, con todo el pundonor del mundo.

A los de Ramón Martínez aún les queda la "Final Four" de la Copa del Rey, la semana próxima en San Pablo, pero podemos asegurar que eso no les sirve en ningún momento de consuelo. El Betis ha jugado con fuego durante tres de las cuatro campañas que ha militado en Primera, y se ha terminado quemando, como muchos en Sevilla temían.

El partido en Amate fue bonito e intenso, con mucho desempeño y un ambiente espectacular en las gradas, apagado ya, claro, en los últimos minutos cuando el descenso por ambas partes estaba confirmado. La afición bética no acudió masivamente a la llamada pero sí dejó una buena entrada en el pabellón, mientras que los más de 200 animosísimos procedentes de Alzira pusieron la nota de color en uno de los fondos.

La igualdad, con intensidad aunque sin mucha brillantez, prevaleció desde el inicio, si bien en la segunda parte el Betis perdonó una barbaridad ante un Fede que, al menos, pudo evitar la derrota de su equipo. En la primera, los goles llegaron al final, con un intervalo de apenas un minuto: Raúl Jiménez, con la zurda tras una acción a balón parado (1-0) y Pesk, cazando un balón que casi se perdía por la línea de fondo (1-1).

Ya por entonces Ribera ganaba 1-0, que fueron tres a los pocos minutos de iniciarse los segundos tiempos. En Amate Hugo Alonso adelantaba al Alzira con un zurdado tras saque de banda; mientras que Piqueras hacía el 2-2, de penalti, poco después.

Ilusión que quedó en nada

En Tudela, sin embargo, se obraba provisionalmente el milagro; y el Palma lograba igualar progresivamente el 3-0 de su rival, lo que le daba esperanzas tanto al Betis como el Alzira. Los béticos llegaron a soñar por momentos con el golazo de tiro libre de Pablo Otero (3-2, min 29); pero al siguiente minuto Rubi aprovechó un contragolpe para poner el definitivo 3-3.

El marcador ya no se movió entre otras cosas por las constantes paradas de Fede; pero de todos modos, ya decimos, dos tiros de 10 metros en los instantes finales en Tudela permitieron al Ribera despegarse definitivamente otra vez, y dejar en nada los más de cuatro minutos que aún restaban en Amate.

Tras el bocinazo final, ambos equipos dieron las gracias a sus respectivas aficiones por el tremendo apoyo prestado; mientras que la verdiblanca, encabezada por la siempre fiel peña Multibetis (con la colaboración durante el partido de los Supporters Gol Sur del equipo de fútbol), animaban a los de Ramón Martínez instándoles a luchar por intentar ganar la Copa del Rey.

Lo tienen muy difícil, y de hacerlo sería algo digno de cátedra de "Currobetis"; pero este deporte es tan impredecible que ya veremos qué pasa. Eso sí, como decíamos, ni la hipotética consecución del primer título en la historia del club serviría de consuelo ante lo que, por desgracia para ellos, ha supuesto el gran fracaso de la temporada.

3 - REAL BETIS FUTSAL: Molina, Piqueras, Lin, Raúl Jiménez, Carrasco -cinco inicial-, Lemine, Povea, Pablo Muñoz, Roger, Rafa López . 3 - FAMILY CASH ALZIRA FS: Fede, Rubi, Rafa Usín, Naranjo, Panés -cinco inicial-, Hugo Alonso, Castejón, Joaki, Pesk, Carlos Gómez, Gustavo. GOLES: 1-0: Raúl Jiménez (min 18); 1-1: Pesk (min 19); 1.2: Hugo Alonso (min 24); 2-2: Piqueras, de penalti (min 25); 3-2: Pablo Otero (min 29); 3-3: Rubi (min 30). ÁRBITROS: Francesc García-Donas (Cataluña) y Alejandro Martínez (Murcia). Amarillas al bético Piqueras y a los visitantes Fede, Panés y al delegado del Alzira. INCIDENCIAS: Jornada 30ª y última de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Centro Deportivo Amate (Sevilla). Más de media entrada y muy buen ambiente en las gradas, con nutrida representación visitante.