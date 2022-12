«Consumatum est. Eli, eli, lamá sabachthaní» Frases que, extrayéndolas del contexto religioso en el que fueron pronunciadas, pueden aplicarse a la situación desoladora en la que nos encontramos los españoles Manuel Villegas

lunes, 19 de diciembre de 2022, 09:03 h (CET) La primera frase es una locución latina que significa “se acabó “todo”, o “todo está cumplido”, según la Vulgata, en el Evangelio de S. Juan, 13,19, fueron las últimas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz antes de su muerte. Se suele emplear, también, a propósito de un desastre o un gran dolor.

La otra frase, aramea, la pronunció Jesús en la Cruz, antes de la anterior y traducida al español, significa: “Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mí compararme con nuestro Redentor y mucho menos repetir en vano y sin justificación tales frases, pero sí creo que me puede ser permitido glosarlas y, extrayéndolas del contexto religioso en el que fueron pronunciadas, aplicarlas a la situación desoladora y falta de esperanza en la que nos encontramos los españoles. “Todo está cumplido”, podemos tomarlo como la finalización de uno de los propósitos que se hizo que Pedro Sánchez, el príncipe de la mentira y el rey de las marrullerías, cuando, para nuestra desgracia, accedió al gobierno de esta, por su culpa, desdichada España. No lo llevaba en su programa, ni nunca habló directamente de ello, pero a la vista de lo ocurrido, ha demostrado fehacientemente que su deseo era, y continuará con él, mientras dure en el poder, acabar no solo con la concordia establecida en la Transición, después de muerto Franco, sino también con la unidad de España. Esta, para él es una tela de saldo que hay que vender, cuyo precio lo pagamos todos los españoles y los compradores, los separatistas se quedan con los retales que les interesa. Estos los filoetarras de Bildu, comandados por Arnaldo Otegui, que, según sus palabras, rechaza la Constitución, y el Partido Nacionalista Vasco, el que recogía las nueces cuyo árbol agitaban los etarras con sus crímenes, se benefician de esta liquidación por derribo, al igual que los independentistas catalanes exprimen el limón que para ellos es el Gobierno presidido por este Pedro, del que extraen todo su jugo hasta dejarlo sin nada aprovechable. La segunda frase del encabezamiento es la que cada día pronunciamos los españoles, por habernos dejados Dios de su mano y entregados a este traidor a todos sus propósitos y aseveraciones que nos dijo que perdería el sueño si pactaba con Podemos y que jamás lo haría con Bildu. No fueron promesas electorales las que, según su correligionario Tierno Galván, se hacían con el propósito de no cumplirlas, sino manifestaciones que expresó en una entrevista televisada ante millones de españoles y que se ha ciscado en ellas. De este hombre solo se puede esperar mentiras, engaños, marrullerías y felonías a España y a todos nosotros. Posiblemente pueda haber alguien, si esta Derecha tan pusilánime y conejil no lo hace, que lo lleve ante un juez acusándolo de alta traición. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Sobre la deriva del Derecho Una pieza clave de la actuación burguesa fue el Derecho, puesto que es el medio para hacer posible la gobernabilidad social y política desde la racionalidad ​Me quedo con la buena gente Al 2023 le pido que solo me rodee de gente estupenda y se lleve a esos que te ensombrecen los días ​“Hoy he tenido un sueño” Este era el tema principal del discurso pronunciado en Washington D.C. el 28 de agosto de 1963, por el activista de los derechos civiles Martin Luther King ¿Tiene sentido el arte sacro? El arte cristiano nos eleva el corazón y nos transporta hasta el trascendente ¡Lo grandioso de los días de Navidad! Que el espíritu de amor, grandeza y paz sea una realidad