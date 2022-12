Algunos partidos políticos claman por la pobreza infantil – la misma que ellos contribuyen a empeorar y aumentar – ¿Claman para disimular sus aviesas intenciones, o para mentir como en tantas otras cosas? Esa es una emergencia que no piensan ni quieren resolver, les sirve como coartada para sus pérfidos fines. Urge decirlo, publicarlo, denunciarlo.



LA EMERGENCIA INFANTIL es la que promociona sistemáticamente el gobierno por dos vías: el empobrecimiento progresivo de las familias y el deterioro educativo al que se añade un adoctrinamiento con lo peor que a un niño se le puede infundir: confusión, desequilibrio emocional, inseguridad destructora, dudas e inquietudes amenazantes. Crear en los niños la duda, la confusión, la inseguridad, el desequilibrio emocional, la inestabilidad y la inquietud sobre su propio ser, su identidad, sus referentes más básicos. Eso se está haciendo en muchas escuelas con seres en formación, en la edad de afianzar el YO con bases sólidas, cimientos firmes, seguridad tanto física como emocional, social y cognitiva para construir su persona en plenitud humana; nada peor que ese lote destructivo que se les inflige; y lo llaman educación sexual. De educación nada y de sexual solo puede ser hiper a esas edades; y, por tanto, error en el tiempo, forma y proceso.

Estos políticos (ignorantes absolutos en infancia, educación y humanidad), incluidos los máximos responsables del sistema educativo, aceptan encantados normas, criterios, ideologías que les imponen los lobbies (grupos de presión) que buscan solo sus propios intereses ideológicos y sexuales. En vez de educar, en vez de ayudar a los niños, lo que hacen es eso, destrozar infancia envenenando y socavando sus cimientos. Tratan de hacer generaciones de desequilibrados, y conste que están ya logrando grandes avances en ello. Se multiplican las disforias, la ansiedad, las depresiones, las conductas violentas y en grado sumo los suicidios de menores. Todo bien incrustado a base de la ideología destructora que manejan y quieren generalizar.

Para ello: En escuelas, y desde los 3 años, con las aportaciones del gobierno y muchos gobernillos autonómicos, así como de los responsables de la enseñanza anti-educativa que han instalado, se manipula así a los niños: “puede que no seas lo que eres, puedes elegir ser así o asao, hoy eres eso y mañana puedes dejar de ser lo que eres, prueba a ver si ser otro te va mejor, mira la maravilla que es ese otro niño, a ver si te gusta ser esa otra diferente, a lo mejor estás equivocado, o te han engañado. Toca, palpa, besa, prueba, pon y quita a otros para que la duda, la confusión penetre por todos los sentidos y te vuelvas totalmente inseguro, así podrás elegir entre lesionarte, la violencia con otras o lo imposible, que es muy divertido”. Todo eso es auténtico y perverso maltrato infantil. Es lo más deseducativo y anti-humano que se puede hacer a un niño; es destruir naturaleza, desarrollo, evolución, vitalidad, personas, futuro equilibrado, felicidad, etc. etc. y, más que nada, fomentar violencia sexual como descarga. ¡¡¡Pobres niños!!! Arrastrarán por mucho tiempo ese maltrato y esa inseguridad; si es que alguna vez logran superarla, muchos jamás lo consiguen y queda como “el maldito fruto" de unas enseñanzas escolares destructivas de la persona y aceptadas por las escuelas ¿educadoras?.

Sin el consentimiento de los padres el Estado se apropia de los niños (acción depredadora) y los hace rebaño del estado des-educador. Detrás de todo ello hay una manipulación con propósito de facilitar, promocionar y “normalizar” la pedofilia, engrosar las tribus del sistema adeptos a la ideología carroña, entre otras perversidades. Tratan de que todo sea “lo natural”, “lo normal” y nada mejor que preparar a los niños en esa “anormalidad”, primero entre ellos (niños) y luego con los adultos y los pedófilos, o sea, "normalidad". Nos lo dejó meridianamente claro la ministra de desigualdad: Lo que hace falta es que los niños puedan elegir y tener sexo con quien les dé la gana, –y la gana les lleva con quien les hace la más atractiva oferta, y en eso los pedófilos son auténticos especialistas, así como las tribus del género, que buscan multiplicar adeptos a su rebaño -.

¿Es posible suponer que todos o muchos padres están de acuerdo…con esa educación a sus hijos? ¿Es posible imaginar a los directores de las escuelas, colegios, institutos, dando vía libre a los muchos adoctrinadores que hoy se pelean por llevar la ideología de género, en su más radical, pérfida y destructiva esencia, a los niños de todas las edades? Los directores son los responsables directos de todo lo que se hace dentro de sus centros. Ni la mismísima ministra del ramo puede imponerles algo que no es oficial. Adoctrinar, ideologizar, pervertir y maltratar, no está en los programas oficiales, es una movida de destrucción socio-gubernativa. Su aceptación es función del director de la escuela, es su responsabilidad inexcusable.

Padres, maestros, profesores, educadores, directores; los niños claman ¡AUXILIO! ¡No les abandonemos, están en la escuela!

¿Están en la escuela torturódromo? Es el sistema educativo que se está imponiendo, y que no falte esa tortura. La ciencia, la lengua, las matemáticas, el respeto, el saber, la cultura, el criterio, la autonomía, la humanidad, los valores y principios son cosas del pasado, todo retrógrado. Hoy cuenta y vale solo la ideología de género estúpido y cuanto más degenerado mejor, para eso es la escuela que nos impone este gobierno, para degenerar desde la temprana infancia. Lo más grave de todo es que van surgiendo directores, profesores, asesores y hasta padres que imponen en sus escuelas esas sesiones anti-niños. ¡Y lo llaman educación!