El precio de la vivienda subió un 1,1% En un momento en el que el euríbor parece no bajar nunca, son muchos quienes han tenido que renunciar al sueño de ser propietarios

viernes, 16 de diciembre de 2022

El pulso al alza que mantiene la vivienda en España parece haberse moderado un poco, tal y como apunta el Índice de Estadística General y de Grandes Mercados al inicio de este mes de diciembre. De hecho, el día 9 se situó en los 1.902 puntos, es decir, un 9,1% más que en el año pasado. El grupo que más elevación de precio experimentó fue el de capitales y áreas metropolitanas.

En un momento en el que el euríbor parece no bajar nunca y los tipos de interés marcan nuevas condiciones hipotecarias, son muchos quienes han tenido que renunciar al sueño de ser propietarios.

Minicréditos para pagar el alquiler

Las alternativas: vivir de alquiler. De hecho, no son pocos los que tienen que recurrir a financiaciones como los préstamos rápidos de Avinto para pagar rentas que no superen los 850 €, máxima cantidad que ofrece esta entidad. Salir del paso con minicréditos procedentes de entidades no bancarias empieza a ser ya una opción para algunos.

De hecho, las peticiones de estos préstamos han subido en España debido a que es un producto cada vez más conocido y porque la desaceleración económica lo favorece. Por lo general, requieren muy poca burocracia y son más rápidos de conseguir que los créditos bancarios.

Lo que también ha subido han sido las tasas de morosidad, así que es importante tener claro que, pese a lo fácil que es conseguir el dinero, también hay que devolverlo en los plazos establecidos. En caso contrario, las penalizaciones y las comisiones irán subiendo y el cliente moroso puede verse envuelto en una espiral de deuda.

Grandes ciudades y zonas metropolitanas

Diciembre de 2007 marcó un hecho histórico: el precio más alto que alcanzó la vivienda en España (momento conocido como boom hipotecario). El país todavía está un 18,6% por debajo de este nivel, pese a que ha subido una media de 36,4% su precio desde el mes de agosto del año 2015.

Las zonas que más han subido de precio han sido las zonas metropolitanas seguidas de las grandes ciudades y capitales. Las islas, los municipios del interior y la costa del Mediterráneo se han mantenido más moderadas, según un estudio de Tinsa. De hecho, todas estas zonas se mantuvieron estables con aumentos de tan solo 0,3%.

Es cierto que, al centrarse en términos interanuales, los grupos manifiestan subida de precios si se compara con noviembre del año 2021. Los mayores aumentos se han dado en las zonas metropolitanas con un 11,2%; en las grandes ciudades y capitales con un 8,9%; y en las zonas más pequeñas de interior y sota del atlántico con un 7,8%.



El endurecimiento de la concesión de créditos del BCE (Banco Central Europeo) debido a los cambios en la política monetaria ha hecho que haya menos hipotecas nuevas. Aun con este panorama, la demanda sigue activa, sobre todo en las metrópolis y las grandes urbes.

Cifras lejos del boom inmobiliario

El precio de la vivienda consiguió su mayor esplendor en diciembre de 2007, según informes de Tinsa y, por suerte, no se ha alcanzado todavía. El mínimo, por su parte, después de serios ajustes, se marcó en agosto de 2015 y comenzó a recuperarse poco a poco y de distinta manera en según qué zonas.

La diferencia más clara respecto a esa fecha (boom inmobiliario) se encuadra en la costa mediterránea (-31,1%) y en el resto de los municipios (-29,6%). Las capitales y grandes ciudades se han visto revalorizadas en un 42,5% desde los valores más bajos, mientras que las zonas insulares están un 10,9% debajo de sus cifras más altas.



Conocer cómo será el panorama de la vivienda en 2023 es todo un misterio. ¿Se mantendrá está inflación que ahora ahoga?, ¿se cronificará?, ¿empezará a bajar el euríbor?... Los cambios pueden variar en función de la demanda, pero para salir de dudas, solo queda esperar.

