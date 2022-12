Se dan a conocer los más influyentes de Recursos Humanos Es un reconomiento a líderes que impactan de manera positiva en el ámbito Capital Humano y fomentan culturas de felicidad organizacional Redacción

miércoles, 14 de diciembre de 2022, 11:09 h (CET)

Por primera ocasión en México, se publica la lista de Los + Influyentes de Recursos Humanos, prestigiosa lista de directores que cumple su novena edición internacional y se publica cada dos años en cada región o país de habla hispana.

Los + Influyentes de RRHH es una iniciativa de Awards of Happiness, así como de RRHH Digital que busca celebrar a aquellos líderes que impactan de manera positiva en el ámbito Capital Humano y fomentan culturas de felicidad organizacional dentro y fuera de sus organizaciones.

Estos líderes que encabezan grandes organizaciones se destacan por: Innovar con medidas que generen empleo y/o culturas de calidad en México.

Crear buenas prácticas empresariales y de políticas socialmente responsables en materia de cultura y Capital Humano.

Ser líderes de opinión en temas de RRHH que atestiguan su impacto positivo a través * de sus intervenciones en medios de comunicación, ponencias y seminarios.

Los más de 250 nominados fueron seleccionados mediante un comité compuesto por personas del medio de Capital Humano.

El reconocimiento Los + Influyentes de RRHH se otorga a través del voto de colegas, amigos, familia y lectores que buscan enaltecer el esfuerzo diario de cada uno de los nominados, así se seleccionan a las 50 personas que conforman parte de este connotado listado.

Encabezan la lista de los 10 primeros sitios (1) Adriana de la Puente, Directora General de Bienestar, Comunicación e Integración en Grupo Salinas, (2) Larissa Navarro, HR Director para Mastercard México & Centroamérica, (3) Alejandro G. Hernández, CHRO en Teleperformance, (4) Alejandra Paczka, Líder de Transformación en RH y HRBP para Walmart, (5) Yamile Nacif Directora de RH para Accenture.

Continúa con (6) Carlos Chapman, VP HR de Metlife LATAM. (7) Mariana Aguilar, People Manager México en Globant, (8) Ashul Mehrotra, Head of HR México en Tata Consultancy Services. (9) Marcela Domenzain, Directora de Recursos Humanos, México CA&C en BASF y (10) Luis Castro, HR VP LATAM de ConAgra Foods.

Acerca de esta iniciativa, Adriana Martínez, Managing Director México de RRHH Digital y Awards of Happiness comentó: "Reiteramos nuestra felicitación. Este es un galardón a la persona que otorgamos desde la esfera de Recursos Humanos para reconocernos entre colegas". "Todas las personas que están hoy aquí son líderes que ven por el bienestar de las personas en sus empresas, pero además se preocupan por inspirar a otros líderes para fomentar la felicidad en toda la sociedad", concluyó.

La lista completa de nominados y ganadores de Los Más Influyentes se puede encontrar en www.rrhhdigital.mx/losmasinfluyentes.

