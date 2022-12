Grupo Visalia colabora con el programa asistencial y terapéutico de la Asociación adELA, dirigido a niños afectados por la ELA Comunicae

miércoles, 7 de diciembre de 2022, 17:25 h (CET) Visalia colabora con la Asociación adELA, que tiene como misión mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la ELA y otras enfermedades de la motoneurona Grupo Visalia ha contribuido con el coste de los tratamientos asistenciales y terapéuticos de los tres niños asociados a adELA afectados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica como parte del Programa de Responsabilidad Social Corporativa implementado de forma continua a través de la Fundación Luz Solidaria.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica, o ELA, es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta a las células nerviosas en el cebro y la médula espinal, y causa pérdida del control muscular. La causa de esta degeneración es desconocida y no tiene cura, aunque algunos fármacos y tratamientos pueden ayudar a frenar su evolución. Las personas afectadas por esta enfermedad y sus familiares necesitan un equipo multidisciplinar para afrontar las complicaciones derivadas: médicos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas, etc. Por este motivo, Grupo Visalia ha querido sufragar los recursos terapéuticos mensuales que estos tres niños necesitan con un coste anual de 18.000 €.

Pablo Abejas, CEO del Grupo Visalia, destaca que "el apoyo a niños enfermos o vulnerables es el eje principal de nuestro programa de responsabilidad social, especialmente con una enfermedad que en la actualidad no tiene curación y para ellos es de vital importancia contar con terapeutas, logopedas y otros servicios asistenciales".

Rosa María Sanz, gerente de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica en Madrid, destaca la problemática de estos tres casos infantiles; dos de ellos son hermanos y su causa es genética. La ELA infantil es excepcional a nivel mundial y, como consecuencia, se desconocen las cifras de incidencia o prevalencia. Las causas pueden ser genéticas o esporádicas, como ocurre en los adultos. El inicio puede ser muy precoz en la vida y llegar a confundirse con parálisis cerebrales perinatales. Uno de los principales problemas que se encontraron estas familias fue la tardanza en la llegada del diagnóstico. La ELA es una enfermedad que presenta diferentes afectaciones, por lo que no hay dos casos iguales, lo que dificulta su diagnóstico. Aunque se trata de una enfermedad grave, su curso es más lento con supervivencias muy superiores a los cuadros de adultos.

Asimismo, Isabel Jiménez, presidenta de la Fundación Luz Solidaria, insiste en la importancia de que las empresas y organizaciones colaboren para invertir en investigación y conocer las causas de esta enfermedad y conseguir su curación, pero también la necesidad de destinar recursos a estas familias, ya que el acceso a tratamientos y terapias asistenciales les permite aumentar la supervivencia y la calidad de vida.

GRUPO VISALIA

El Grupo Visalia es uno de los grupos energéticos líderes del mercado español con cerca de 100.000 clientes de electricidad y gas que tiene como objetivo hacer posible el acceso a las energías renovables en núcleos urbanos para cualquier familia o pequeña empresa local sin que tengan que hacer frente a ningún tipo de inversión. Dentro de su programa de responsabilidad social corporativa, Visalia destina gran parte de sus beneficios a obra social a través de múltiples programas sociales y ambientales coordinados por la Fundación Luz Solidaria tales como la investigación y lucha contra el cáncer infantil, y otras enfermedades.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA

La Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA) es una organización sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, dedicada a ayudar a las personas con ELA y otras enfermedades de la motoneurona fundamentalmente a través del apoyo y asesoramiento sobre la problemática de la enfermedad, así como del desarrollo de servicios asistenciales dirigidos a mejorar la calidad de vida de los enfermos. Fue fundada en 1990 por un pequeño grupo de amigos, familiares y cuidadores de enfermos de ELA, con apoyo del científico y Premio Príncipe de Asturias, Stephen Hawking, afectado también por esta enfermedad. La Reina Doña Letizia es su presidenta de Honor.

FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA

Fundación Luz Solidaria es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo luchar contra la pobreza energética y contribuir al mismo tiempo con otros fines sociales y ambientales vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Pacto Mundial a través de la colaboración con más de 75 fundaciones y asociaciones de ámbito local, nacional e internacional.

