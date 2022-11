​Incendiaria frase de Pablo Iglesias

No sé hasta qué cota de podredumbre llegaremos en nuestra querida España con este gobierno formado por comunistas y socialistas, evocadores de tiempos pretéritos, liderado por un plagiador, embustero y traidor apellidado Sánchez, apoyado por herederos de Eta, separatistas y antiespañoles (vigilados a corta distancia por Pablo Iglesias) donde una indigente intelectual (la ministra Irene Montero) se ha permitido insultar y denigrar al conjunto de los jueces y todos se quedaron tan panchos. Y en donde, también, hemos tenido que escuchar esta incendiaria frase del tal Iglesias: “Con cinco tías como Isa Serra, acaballo, veríamos correr como gallinas a toda la Policía Municipal de Madrid. Pero no les serviría de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegi”.

Es repugnante que un individuo de la catadura moral de Iglesias pueda expresarse de esa manera y que no haya habido nadie del gobierno ni de los grupos políticos que lo sustentan, que haya afeado de una manera contundente ese cobarde exabrupto contra una institución como la Policía Municipal de la capital de España que vela (entre otras muchas cuestiones) por la normal convivencia y seguridad ciudadana, evitando actos delictivos y ordenando las tareas de seguridad vial, medio ambiente violencia doméstica y policía judicial. Y que, llegado el caso, sus miembros expondrían sin dudar sus vidas para proteger la de este desalmado que muestra su inmenso odio hacia ellos.

Delincuentes de la palabra y de los hechos, si llegara el caso, la izquierda de nuestro país está más alineada con Putin que con cualquier otro dirigente mundial. Y creo que el ambiente tan enrarecido que se está creando en nuestra nación está alcanzando un nivel tan peligroso que, o se toman medidas o puede desembocar en algo irremediable.