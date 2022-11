La Historia no es para charlatanes Memoria histórica democrática, mentira legalizada porque se salta las páginas que pueden dañar las ideologías Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

miércoles, 9 de noviembre de 2022, 11:47 h (CET) Hay que leer los clásicos para comprender la realidad actual. Los caminos, de todo tipo, han llevado la cultura humana desde oriente a occidente. Las modernas oleadas reformistas que olvidan que toda migaja de libertad comienza respetando la individualidad de la convivencia.

Las famosas ÁGORAS griegas en las que primaba la cultura y la política social, hoy, subvencionadas se convierten en MANIFESTACIONES multitudinarias en las que el SINDICALISMO, disfrazado de “humanismo”, defiende el catecismo que han cobrado. MANIFESTACIONES que exaltan la historia entrecortada, con verdades a medias y sobre con ideologías interesadas y de partido.

ÁGORAS y MANIFESTACIONES son ANTÓNIMOS. Las primeras son foros donde la libertad individual es respetada. Las segundas son caminatas con megáfonos, trompetas y tambores que impiden oírse unos a otros.

Memoria histórica democrática, mentira legalizada porque se salta las páginas que pueden dañar las ideologías, ya sean género, ya sean independentistas o simplemente porque al Gobierno de turno no le interesa electoralmente.

En todas las guerras, y más en las civiles, los abusos y barbaridades, de todo tipo, han existido y seguirán existiendo. En ellas, muchas veces, prevalecen las venganzas personales y el odio de clase... por unos y por otros.

Reflexionemos porque la herencia que dejaremos, de seguir así, será una MEMORIA HISTÓRICA DE CHARLATANES DE FERIA... siempre de dudosa verdad e imparcialidad.

¡San Rafael Arnaiz, “Hermano Rafael”, coge tu goma y pásala por nuestras frentes... borra todo rencor y mala memoria de nuestros corazones! Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Historia no es para charlatanes Memoria histórica democrática, mentira legalizada porque se salta las páginas que pueden dañar las ideologías ​Marcha antigolpista Para este jueves 10/11 ha sido convocada una movilización contra los constantes intentos para derrocar al Gobierno constitucional ​Cuanto más ganan menos pagan Bancos y energéticas, los grandes ganadores de la crisis. Habrá que redistribuir la riqueza ¿Ley o condena trans? Con la maldita ley, si prospera, la epidemia será de dimensiones mucho peores que el COVID-19 Del Castillo vs Castillo El partido, que en los 1930s fue el primero en promover el terrorismo, hoy quiere un golpe "antiterrorista"