​Sancho Panza y don Quijote Lástima que el oficio de sociólogo que nos enseña Bourdieu no se ejerza Carlos Ortiz de Zárate

sábado, 5 de noviembre de 2022, 10:56 h (CET) ¿Son estos señores la expresión de España? ¿Son la mía? Yo, desde luego, no quiero encerrarme en fronteras o inyectarme banderas o bandos ¿Por qué tiene que haber guerras, por qué hay bandos y negocios- armas? Y ¿Por qué las mayorías pagan el lastre de los fastos?

Bueno, yo no quiero estar entre los paganos o entre los que devoran. No es cuestión de honestidad, de ética, o de moral. Solamente yo soy así, siento así.

También siento, un poco, a Bourdieu, y comprendo que Sancho tiene la imposición de un mundo de heroicidades y fantasías del otro; don Quijote, el hidalgo, de los que se hicieron “las Américas” ¿por qué, Pancho, está en el mundo de don Quijote? ; porque le han hecho creer que no hay otro. Pero, las mismas voces que nos dicen que no hay otro, también dicen que no hay quien salve a este mundo cruel que nos arrastra al abismo.

¿Por qué solamente “existe” el mundo de don Quijote?

“Es lo que hay”, dicen las únicas voces que escuchamos mientras nos llevan a la ruina. Hay otras voces que no escuchamos porque nos llevan a otro mundo en el que ya no hay don Quijotes o Sancho Panza.

Lástima que el oficio de sociólogo que nos enseña Bourdieu no se ejerza: veríamos claro ese otro mundo que nos tapan los espantapájaros y los miedos. Somos much@ quienes pensamos que ese mundo está a nuestro alcance: basta con que nos atrevamos a entrar. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

Noticias relacionadas Cuestión de preferencias Prefiero a los fumadores de puros que a todos los miembros del PSOE y la UGT que en Andalucía se "fumaron" cerca de mil millones de euros Dies irae, dies illa... Solvet saeclum in favilla "Aquel día, día de ira, reducirá este mundo a cenizas" Morir en la frontera Sánchez y Marlaska respaldaron la brutal represión de la gendarmería marroquí en la frontera de España con Marruecos ​Sancho Panza y don Quijote Lástima que el oficio de sociólogo que nos enseña Bourdieu no se ejerza Manantiales vitales La dignidad como protagonistas hay que ganársela