​Salvan la vida a once pollos a las puertas de un matadero de Valencia Estas acciones son algunas de las muchas que organiza València Animal Save Redacción

lunes, 31 de octubre de 2022, 11:37 h (CET)

El pasado viernes 28 de octubre una veintena de activistas del grupo Valencia Animal Save se reunió a las puertas de un matadero de Valencia. Fueron a presenciar la llegada de los camiones llenos de aves. Cada camión transporta hacinados alrededor de 6.000 pollitos de 40 días de vida y llegan 10 camiones por día a ese matadero, lo que supone unos 60.000. Pese a su corta edad, debido a la crianza selectiva, los pollos tienen el tamaño de adultos.

La misión de los activistas es doble: por un lado, ser testigos de la situación en la que llegan los animales al matadero, que es idéntica a la que viven a diario; por otro lado, documentar esta situación para visibilizarla en sus círculos, prensa y redes sociales. Detienen a los camiones de manera pacífica y, si el conductor lo permite, se acercan a las cajas de los animales.

LOS ACTIVISTAS SALVARON LA VIDA A 11 POLLOS DESTINADOS AL CONSUMO

11 pollitos salvados de la muerte, tales crías serán reubicadas en hogares donde podrán vivir el resto de su vida en paz y con los cuidados que necesitan. Las activistas, que se han encargado de buscar o proveer ellas mismas esos hogares, defienden que su anterior destino, el consumo humano, es totalmente inaceptable e innecesario, teniendo en cuenta las alternativas vegetales que existen.

Ellas mismas son veganas y explican que es posible y saludable alimentarse sin sufrimiento animal. Son unos 3.000 los animales que se matan cada segundo para consumo humano sin contar a los peces. El veganismo rechaza todo uso y abuso animal, los circos con animales, festejos taurinos, pieles, experimentación animal, etc.

DULCE VEGANO A CAMBIO DE VER UN VÍDEO

Tan sólo un día después, los activistas de Valencia Animal Save estuvieron en la Plaza de la Virgen regalando cupcakes y dulces veganos a quien viera un vídeo sobre la realidad del consumo animal. La actividad atrajo gran afluencia de viandantes, que quedaban impactados tras ver dicho vídeo. Posteriormente las activistas conversaban con ellos sobre veganismo y, finalmente, se les regalaba el dulce prometido.

Estas acciones son algunas de las muchas que organiza València Animal Save periódicamente y que están abiertas a cualquier persona interesada. La difusión se realiza principalmente por Instagram y ya es posible apuntarse -por esa vía-, detallan portavoces del movimiento en Valencia, a la próxima acción animalista que realizarán el sábado 5 de noviembre.

