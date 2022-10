1982, recuerdos de una falsa celebración

La confrontación en política es necesaria, no para “conseguir tener razón” sino para proponer, analizar y aprobar, entre todos, “lo mejor” para la sociedad. La confrontación no debe utilizarse para imponerse por “votos”, sino para seleccionar , por principios y objetivos, lo mejor para la convivencia.

Aplaudir por “decreto” es rebuznar, por hambre, en el campo (El Zorba)

Nos levantamos sobresaltados, visionando y escuchando las diversas emisoras de radio y cadenas TV. Nos acostamos soliviantados por la impotencia personal “para manifestar opiniones”. Para el ciudadano de a pie es casi imposible “conectarse”con los medios, con los estamentos ministeriales, con los municipales, con los comunitarios.

Los conocimientos necesarios para “poder opinar socialmente” no son ni dominados y ni practicados por el ciudadano sencillo... Por eso muchos se acuestan “soliviantados” y se levantan “cabreados”.

Por mera lógica debo aprovechar estas cuartillas para volcar las inquietudes que desde la calle, “apolítica”, llenan las tertulias, nunca pagadas.

Uno. Haciendo memoria de todos los DECRETOS LEYES, PROPOSICIÓN DE LEYES y LEYES presentados por el gobierno de Pedro Sánchez, se queda uno estupefacto ante tanta fluidez mental para el desarrollo de “normativas legales” como churros...

Grave es esa fluidez sin coherencia intelectual, pero más lo es la concepción de las normas por DECRETO LEY... (atajo de todo aquel que no está preparado para la normalidad jurídica) Sobre todo llama la atención la “estulticia” generalizada de las “bancadas”, aprobando todo ello, por “unanimidad de género” (mejor sería decir, de grupo) y (todavía mejor sería decir, de intereses bastardos).

Es difícil aceptar en el siglo XXI la “tabla rasa intelectual”, a no ser que por eso se entienda “sumisión de la voluntad individual” por perentorias necesidades personales o familiares(París bien vale una misa)

Es curioso, como ejemplo, que si un “creído” se ríe de la corbata (aún sabiendo el posible daño que se hace al sector textil), “toda la bancada” se arranque la corbata, en señal de “rebuzno” hambriento sin escrúpulo.

Dos. Adelanto otra reflexión que me está achuchando últimamente... 1978

AGRADEZCO, como la mayoría de españoles “conscientes”, a aquellas personas, (después serían políticos), que con sus chaquetas de pana, sus trajes a medida, sus cigarros o puros en ristre, con sus cortesías palaciegaso con sus cortesías de primaria... a aquellas personas con sus camisas de todos los colores, con sangre en las manos o en la memoria... AGRADEZCO sus manos tendidas, sus miradas al frente, sus cafés en tertulia, sin tarjetas de visita... AGRADEZCO su gran lección de CONVIVENCIA, (ciertamente delicada, algo enfermiza), pero CUIDADA a base de SACRIFICIO DE IDEAS y de RENUNCIA a INTERESES PERSONALES y de PARTIDO... ¡AGRADEZCO!... ¡AGRADEZCO!

Pero... ¿por qué hoy no aparecen? ¿Por qué hoy no señalan con el dedo? ¿Por qué hoy no corrigen? ¿Por qué? ¿Es que aquello del 78 fue, simplemente, el primer capítulo de una “historia cainita, de mentiras”...?

Señores políticos, si se quieren celebrar aniversarios hay que mantener los matrimonios, las amistades, la convivencia, si no, es mejor organizar corridas de toros para enseñar cómo “se torea”... (aunque ya muchos están acostumbrados).

1978, señor Pedro Sánchez y adheridos, no fue el triunfo del PSOE, fue el resultado de una nacimiento concebido (sin abortos), a pesar de todos los riesgos. Como antiguamente, valió la honradez personal... sin rebuznos insultantes... simplemente la honradez personal... Me quemaba esta idea...

Por desgracia, a la mayoría de los españoles, el año 1978 no les traerá ningún recuerdo..., pero, para mayor desgracia, esos jóvenes acudirána Sevilla u otras ciudades a “celebrar” el aniversario de unos sucesos y de unos hechos por “obligación de partido”,por “obediencia estatutaria” o por la “estulticia” mamada en los colegios sin HISTORIA de ESPAÑA.

Tres. El predicador que dice hablar en nombre del Estado, debe conocer aquel principio, sustancial en cualquier gobernante: LA MENTIRA SE CASTIGARÁ CON LA DEFENESTRACIÓN. (Aquí, en España, algunos ya estarían hecho pedazos).

Estamos reescribiendo, mejor dicho, estamos permitiendo reescribir esa historia que el señor don Felipe González (acompañante “forzado” de ciertas celebraciones de don Pedro Sánchez, “el mentiroso”), ruega y desea no se vuelva a repetir, la de los enfrentamientos cainitas de otros tiempos.

La falsedad, aliento diario de algunos políticos, la anulación del individuo y sus libertades, la desnaturalización de aquella democracia iniciada en 1978, la celebración, por ignorancia moral, de la “desaparición” del no nacido, la implantación del “género” como bandera obligatoria para una convivenciasociométrica, la multiplicación del pan y los peces no milagrosamente sino mediante el endeudamiento furtivo de nuestro futuro...,

... Así, de este modo, recorriendo el camino y señalando todos los mojones, al final, llegaremos a un pueblo que NO CONOCEMOS, que NO HABLA NUESTRO IDIOMA, que NO ENTENDEMOS, que RODEA SUS CALLES con espinos y sus casas CON ODIOS, RENCORES y DESPRECIOS.

Dice Arnaldo Otegui: "Feijóo viene a nuestro país a decirnos que seremos encarcelados si osamos plantear una consulta popular sobre nuestro futuro político. No nos conocen". Siento decirle, figura circense ambulante, SÍ LOS CONOCEMOS:

¿No ha leído usted la historia de los 800 asesinatos de ETA?... ¿No conoce usted el “gran mercado persa”?... ¿No recuerda el contenido del famoso “VADEMECUM” de todos y cada uno de los asesinados, de los huérfanos, de las viudas, de los trabajos arrasados con pólvora traicionera? ¿No recuerda el trapicheo político de todos estos años, intercambiando presos por votos y izando al tiempo la bandera del triunfo cainita?

SÍ LOS CONOCEMOS, señor Otegui, SÍ LOS CONOCEMOS... Tenemos su historia grabada en piedra rocosa y pasarán los años, sus días y sus noches, pero no serán capaces de BORRAR NUESTRA MEMORIA.

Cuatro. Final de mi opereta. No se admiten “CLA”. Me bastaría con salir a la calle y respirar la “sana, libre y respetuosa convivencia” que deseaba don Felipe González.

Se me olvidaba, debajo del escenario está uno de los guionistas sincero y austero. Pasará a la historia en el apartado de índice bibliográfico, me refiero a don ALFONSO GUERRA.