Selección de poemas del libro ‘Obras completas en verso hasta acá’

Los papás queman

Ex Pablito afirma que los papás queman después de cenar ex Norita no tiene dudas: los papás queman cuando se van a ver a un enfermo ex Germancito con rudeza increpa a todos los papás que queman ex Clarita asevera que los papás queman poco antes del mediodía del domingo ex Arielito, ex Beatricita y ex Cecilita con fascies compungidas arguyen que los [papás queman en almíbar ex Virginita atesora la certidumbre de que los papás queman porque amanecen más [temprano y ex Rolandito declama que los papás queman de viaje o muertos, antes o después de [haber nacido

A ex Isakito se le pliega el alma porque sus papás queman desde sus hermanos ex Alicita no quiere creerles a sus pechos enardecidos cuando los mustios papás le [queman ex Hilarito hila finito que los papás queman cuando muelen a golpes o se deshacen en cariñitos ex Andreíta funeraria y ex Joselito se dan con sangre de horchata cuando los papás [queman por contigüidad y ex Gabrielita se aprieta las puntas de los dedos con la ventana a través de la cual [los papás no cesan de quemar

Ex Palomita se arrellana en la contemplación de los papás que queman al horno ex Miguelito, piromaníaco, aduce que queman y queman los papás que queman los papás ex Silvita añade que los papás queman con mesura, con concupiscencia, con delicadeza, [con suspenso, con salvajismo mientras ex Leopoldito recalca, sobreimprimiéndose, que los papás queman abnegados, grandilocuentes, [ahítos, formales, posesos, desmadrados, despadrados, cachonderos, lóbregos ex Estelita sufre porque los papás queman en prosa o con ademanes, descalzos y aun en [chinelas ex Rodolfito sonríe con afectación porque los papás queman con tan extremada [independencia de la temperatura así siguiendo, ex Lilianita y ex Danielito no accionan con prontitud en pos de salvar el [honor de los papás que queman cuando maman o papan y ex Mirtita...: sólo ella se petrifica admitiendo el pudibundoso grado de [inflamabilidad hijística.

Es un chico: no entiende

1 Duerme mujer enroscada: se quedó dormida: mujer que se queda dormida.

2 Ellos piensan que mi problema es que soy un idiota Se equivocan: mi problema es que no soy un idiota.

3 Cuando sea grande mi mamá me va a conseguir una novia.

4 Diana Dors inmiscuye sus tetas de nácar en mi sopa ¡yeeeeaah!... Diana.

Bogotá treinta y tres treinta y dos

Las gitanas el caballo del sifonero el carro del sifonero y el pescante del carro del sifonero el perro gris o blanco vecino el potrero al lado de las vías -la mancha la escondida el picado las kermeses- el túnel de la estación las hojas en las calles el tranvía Elsa y Osvaldo en el zaguán la calesita y el colegio Bogotá treinta y tres treinta y dos los pibes de la otra cuadra ninguna maestra memorable tres argentinas por ochenta centavos el ruido de los aviones mirá para los dos lados al parque Avellaneda con mi papá los domingos al trencito y al sol.

Decaigo

Qué nombre habrá tenido mi primera segunda mamá cómo sería

Decaigo como un juguete que ni se cuida ni se rompe no corro ni dibujo me firmé el boletín con la palabra equis.

Infanto-juvenil

¡Cómo te perdías en Harrods! Te dejaban sin manos y sin mapas las estanterías tendrían ropa difusa y difundida toallas supongo sábanas todos eran mayores y apurados

Después que los perros chumbaran nomás cerraste la celosía con alevosía adoleciste como un pescado.

El fotógrafo cargado

El fotógrafo velado retoma la boreal enyesada él dice aurora como diría mediodía como diría de noche moriría resulta que la piensa tanto el fotógrafo virado que la compone y la desnuda la aspira, la seca, la turba, la hiende él es fotógrafo siempre modestamente lo aplaca la lluvia lo enardece insiste con el violeta ¿vieron?

a todo se lo encaja matón el insurgente y miren que les tira datos, caramba

El fotógrafo cargado se saca sobreexpuesto artista inconsumado de la nueva desfiguración.

Stella Maris

Hay ternura que valga lo sabías trino que la querías se te posa un motivo con algas te prefería cuantiosa y rauda

Entre las hijas linda la primavera hay lo que hay y hay lo que queda

Acaricia tu ensueño quien te acomete la poesía el libro es otro y otra es siempre

Y siempre es otra la de esos ojos y la tristeza que te remuerde es desde el cielo donde anduvieras tu ser terrestre.

Constanza

Toda extremista ella toda extremadamente ella ella toda que es toda que si usted no la ama ni la deja es que ni es usted y ella sí ella es toda

Es toda así como la ve si viera como se deja amar y desamar -si fuera usted capaz de desamarla después de haber sido capaz de haberla amado- en fin es toda así una bicicleta de lujo ¡¿o no me entiende?!