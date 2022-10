Recupera tus rizos en cinco sencillos pasos Consejos para el cabello rizado que se ve apagado, sin vida y con encrespamiento Redacción

viernes, 21 de octubre de 2022, 10:10 h (CET)

Aunque tener el pelo rizado puede ser el deseo de muchas personas, aquellas que ya lo tienen saben del esfuerzo que supone mantener los rizos siempre hidratados y bien definidos. De hecho, debido a varios factores que pueden estar relacionados con una mala alimentación, el calor o el frío, y también el uso de productos nada adecuados, es posible que notes que tu cabello rizado se ve apagado, sin vida y con rizos encrespados y difíciles de dominar, lo que tiene una fácil solución siguiendo estos cinco pasos que nos da la firma sevillana de champús sin sulfatos Dalire, además de los consejos profesionales de los salones David Künzle para lucirlos si no es el caso.

Al margen de los factores mencionados, tus rizos puede que sean rebeldes sin más, y aunque tal vez hayas intentado dominarlos mil veces, lo cierto es que solo tú tienes el control sobre ellos. Lo ideal, es seguir una rutina en cinco pasos, tal y como nos recomienda Dalire:

1/ Utiliza el champú adecuado: El primero de los pasos para poder recuperar tus rizos implica el uso de un buen champú que permita o garantice, no solo la limpieza de nuestro cuero cabelludo y cabello rizado, también que mantenga la hidratación que se requiere para que el pelo esté siempre sano. Si realmente deseas unos rizos brillantes, suaves y definidos, debes usar un champú adecuado para tu tipo de pelo que posiblemente requiere de un extra de nutrición, y siempre sin sulfatos. Busca que entre sus ingredientes figuren el coco, por sus proteínas y ácidos grasos, el romero por sus propiedades revitalizantes, la ortiga con su efecto acondicionador o la cola de caballo, que aporta elasticidad a los rizos.

2/ Busca una buena crema o mascarilla nutritiva: Hidratación y nutrición son la suma perfecta para poder recuperar tus rizos, lo que puedes conseguir con una buena crema capilar que ayude también a desenredar la maraña de nudos que a veces se crea en los rizos. Entre los ingredientes, que contengan a ser posible el ya mencionado coco, abedul y romero.

3/ Aplica un gel indicado para peinar rizos: Peinar los rizos es sumamente importante, por lo que otro producto indispensable es un gel que además colabore en su definición, que al aplicar, se reparta de manera uniforme sobre el cabello húmedo y después se moldee para lograr unos rizos perfectos. Procura encontrar entre sus ingredientes naturales el pomelo, por su alto contenido en vitamina C y ácido fólico, que fortalecen y dan elasticidad a las fibras capilares.

4/ Haz uso de un cepillo especial que los dome: Aunque tus manos son las mejores aliadas a la hora de separar y colocar tus rizos como quieras, nada mejor que un cepillo desenredante de púas suaves que trate tu cabello de forma delicada, evitando así los temidos tirones. Debe utilizarse para peinar y moldear tras aplicar el gel también en la fase de secado.

5/ Nunca seques los rizos sin difusor: Por último, en tu rutina de recuperación de rizos es muy importante el difusor sea cual sea el modo de secado que prefieras, boca abajo o hacia arriba según el volumen deseado. Lo que hace es atenuar el chorro de aire que llega al pelo, permitiendo un secado más delicado y reduciendo el efecto frizz. También está la opción de los secadores con tecnología de iones, responsables de descomponer las gotas de agua presentes sobre el cabello húmedo en partículas más pequeñas, que serán más fáciles y rápidas de secar, reduciendo considerablemente el tiempo de secado.

¿Cómo tener unos rizos ochenteros?

La técnica para unos rizos ochenteros ha cambiado algo, pero en esencia, es la misma que en aquella década, siendo lo más importante la elección del tamaño de los rollos: "Es un proceso de unas dos horas mínimo en las que se fija y neutraliza el rizo con productos varios. Es recomendable sobre cabellos naturales resistentes y nada aconsejable sobre cabellos teñidos, sensibles o con balayage. Es un proceso que puede afectar la calidad del pelo, por lo que hay que ponerse siempre en las mejores manos" – recomienda David Lesur, director de formación en los salones David Künzle.

