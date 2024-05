Puntas abiertas: cómo prevenirlas y corregirlas

La falta de cuidado, el uso excesivo de herramientas de calor o simplemente la genética, provocan que nuestras puntas se abran, lo que podemos solucionar con una prevención adecuada además de una rutina con productos hidratantes de calidad. A grandes rasgos, las puntas abiertas son el resultado del desgaste de la cutícula capilar en la parte más distal del cabello, lo que deja expuesta la corteza y causa que el pelo se divida, afectando no sólo a su apariencia, sino también a su salud y capacidad para crecer más fuerte y saludable.



Las puntas abiertas son fáciles de detectar, basta con observar el cabello: “Si hay bifurcación yse ven esponjosas o deshilachadas, es probable que estemos ante este problema. También podríamos notar mayor facilidad para su enredamiento y una textura áspera al tacto. Lo mejor que podemos hacer en este caso es nutrir el cabello desde la raíz a las puntas, con el objetivo de preservar la integridad de la cutícula y reducir la probabilidad de que siga dándose el problema” – nos cuenta María García, responsable de experiencia de cliente de la firma cosmética capilar Dalire.

Para prevenir su aparición, Filip Van, CEO de la firma cosmética natural Di Oleo, aconseja echar mano siempre que podamos de productos totalmente libres de químicos, evitando el continuo uso de secadores, rizadores o planchas, no cepillarse el cabello cuando esté mojado y aucdir a la peluquería cada mes y medio aproximadamente para evitar que se abran más: “Igualmente es importante una dieta rica en vitaminas y minerales que nutran el cabello desde el interior así como la utilización de champús específicos para cabello delicado y/o seco. Muchos de los ingredientes que mejor le vienen están en la propia naturaleza, como la caléndula, el aceite de coco, la manzanilla o la rosa mosqueta”.

Sonia Atanes, directora de formación de los salones Sonia AtanesHair Beauty en Madrid, opta también por disimular las puntas abiertas por medio del «hairtuck», en el que dejas la parte inferior de tu pelo metida en el escote de tu camisa o chaqueta: “Es algo quefunciona mejor con las camisas de cuello alto como los cuellos de cisne, o las prendas de vestir exteriores con un cuello fuerte y definido que realmente ayudará a mantener el cabello en su lugar”.

A su juicio, las duchas de agua caliente, cepillar fuerte la melena o envolver el pelo en una toalla, son algunas de las cosas que debemos dejar de hacer para no provocar que se abran las puntas: “Pero también los peinados con calor de planchas o secadores, un exceso de exposición solar o lo contrario, falta de humedad, dormir con peinados apretados por ejemplo moños o usar productos capilares que contengan alcoholy tratamientos químicos”.

Cuando cortar por lo sano, es la mejor solución

A pesar de los esfuerzos, a veces el daño es tan avanzado que la única solución efectiva es cortar las puntas. Si detectas que las puntas abiertas son generalizadas y tu cabello ha perdido su brillo y suavidad natural, es hora de visitar a tu estilista: “Un corte puede devolverle la vida a tu cabello. Sin duda,es el punto de partida para un nuevo comienzo en tu rutina de cuidado capilar con una melena más fuerte y vigorosa” – comenta María García, de Dalire.