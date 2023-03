Mayra Bonilla, la dama del teatro nicaragüense Está considerada una de las mejores actrices de la escena teatral de Nicaragua Harley Ezel lunes, 27 de marzo de 2023, 10:37 h (CET)

Un grupo de jóvenes actores preparándose para salir a escena, está a punto de abrirse el telón, son dirigidos por una espectacular dama, ella es: Mayra Bonilla, catedrática y reconocida actriz de teatro nicaragüense, protagonista de más de 50 obras exitosas, conozcamos un poco de su historia.

Mayra Josefa Bonilla Martínez nació el 10 de septiembre de 1955, en Sapoa, Cárdenas, de la ciudad de Rivas, hija de María Rogelia Martínez Cruz y Leonardo Bonilla Zeledón. Desde la edad de 6 años se interesó por el teatro, gracias a su tía, la primera actriz Socorro Bonilla, prima hermana de su padre. En 1962, tomó clases de declamación y teatro en la Escuela de Socorro, a quien consideró su madre teatral. Tras culminar su secundaria, ingresó a la Universidad Autónoma de Nicaragua, donde obtuvo su título en Educación con mención en Español (llamada ahora Lengua y Literatura), y posteriormente una Maestría en Filología Hispánica en la UNAN-Managua y un Doctorado en artes y letras en América Central en la UNA de Costa Rica.

En 1973, conoce al también actor Erasmo Alizaga en el Teatro Experimental del TNRD, cuando fueron invitados por el grupo Güegüense René Schick a participar en la obra Por los caminos van los campesinos (Pablo Antonio Cuadra), ambos se enamoraron y poco después empezaron un noviazgo.

En 1974, ingresó al elenco de Comedia Nacional de Socorro Bonilla, en 1975, formó parte del coro de mujeres y danza del paso de Grulla en la obra La Asamblea de las Mujeres (Aristófanes), en 1976 actúa en La tercera palabra (Alejandro Casona) y en 1978 en Seis personajes en busca de autor (Luigi Pirandello).

En 1979, contrajo matrimonio con Erasmo, con quien procreó dos hijos: Erasmo de Jesús y María Rosa Alizaga Bonilla, quienes han seguido sus pasos en la actuación.

Mayra y Erasmo, mantuvieron siempre esa pasión por el teatro, a la vez Mayra empieza a laborar como docente en la UNAN y Erasmo impartiendo clases de teatro en el Instituto Miguel Ramírez Goyena.

En 1982, actúa en la obra Proceso en cuatro Monjas (Vladimiro Cajoli), en 1987, en Dulcita y el burrito (Carlos Reyes) y en 1988, en El jardín de los Cerezos (Antón Chéjov).

En 1991 actúa en Chinfonía Burguesa, en 1993, en Caperucita y en 1994, funda el grupo de Teatro experimental de la UNAN (TEUNAN), debutando con la obra Doña Ana no está aquí, de Octavio Roblet.

Mayra ha dirigido obras como: El Güegüense (anónimo), La novia de Tola (Alberto Ordóñez), Sancho Panza en la ínsula (Alejandro Casona), El viejo celoso (Miguel de Cervantes), entre otras. “La dirección de mis obras ha sido muy productiva y creo que son más de 40 o 50 entre TEUNAN (Teatro experimental de la UNAN), grupo de docentes ATD de la Unan-Managua y Mayboarte”, expresó Mayra.

En marzo de 2000, funda el grupo de teatro DANTEATRO, junto a los actores: Xavier Espinoza, René Moya, Luis Harold Agurto, Jessica Alemán, Paúl Gurdián y Andira Watson.

En 2004, actúa nuevamente enChinfonía Burguesa, junto a Luis Harold Agurto y Marina Obregón. En 2008, funda el Grupo de Teatro Mayboarte y en 2009, el Grupo de Docentes de la UNAN-Managua, año en que Mayboarte se consagra como Compañía de Teatro.

El 1 de diciembre de 2010, muere su tía Socorro Bonilla, en 2011 participa en el IV Encuentro de Teatro INTER UNIVERSITARIO, en 2012, impartió clases junto a Marina Obregón de expresión corporal y dicción a los jóvenes clasificados del I Festival de la Canción Rafael Gastón Pérez y en 2014, es partícipe del I Congreso Iberoamericano de Teatro Infantil y Juvenil en México.

En 2015, presenta Vida estamos en paz (Tomás Urtusástegui), ese año actúa en las obras El día que me quieras (José Ignacio Cabrujas),El diálogo… o flechas en blanco y Doña Consuelito (Luis Harold Agurto), junto a su hija María Rosa Alizaga, y en octubre nuevamente en el VII Encuentro de Teatro Interuniversitario; en 2016 estrena las obras Rosa de dos aromas y El Juez de los divorcios (Miguel de Cervantes), y lamentablemente, el 1 de abril de 2017, muere atropellado su amigo, alumno y compañero de tablas Luis Harold Agurto, cuando se dirigía a su casa de habitación.

En agosto de 2017, recibe un reconocimiento por parte de El Comité Nacional Universitario de Teatro de El Salvador, en noviembre de ese año presenta Salgamos una vez más a escena (Luis Harold Agurto), y en 2018 presenta La canción de oro (Rubén Darío) y Desesperación (Gloria Elena Espinoza de Tercero) en el TNRD, y en noviembre de 2019, Historia de una muñeca abandonada, en el Centro Cultural España.

En marzo de 2020, presenta Vida estamos en paz y La novia de Tola, en abril, Desesperación, y el 26 de junio de 2020, muere su otro amigo y colega Xavier Espinoza.

En marzo del 2021, junto a su esposo Erasmo, recibe un reconocimiento a su trayectoria por parte del Instituto de Cultura (INC).

En 2022, presenta Mano a Mano, junto a Marina Obregón, Rosa de dos aromas (Emilio Carballido), Bodas de sangre (Federico García Lorca), El gato simple, Caperucita Roja y Guerra feroz entre tío coyote y tío conejo, y el 8 de marzo de 2023, recibe un reconocimiento por parte del Director de Instituto de Cultura, Luis Morales Alonso, en honor a su trayectoria.



Hasta la fecha, Mayboarte lleva montada más de 10 obras, todas con resultados positivos, la última fue, La casa de Bernarda Alba (Federico García Lorca), puesta en escena el 24 de marzo de 2023, en la Sala Pilar Experimental Pilar Aguirre del TNRD, en la Expo Teatro, en celebración al Día Internacional del Teatro, la cual fue todo un éxito, contando con elencos de su compañía, Mayboarte y de TEUNAN.

Mayra Bonilla es considerada una de las mejores actrices del teatro nicaragüense. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Mayra Bonilla, la dama del teatro nicaragüense Está considerada una de las mejores actrices de la escena teatral de Nicaragua Arte diverso A gran altura rayó la última edición del Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura ​El Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco presenta la exposición 'Otros ejemplos recientes', de Alejandro Cesarco La muestra presenta obras realizadas en los últimos años en distintos soportes: fotografías, vídeos y piezas realizadas a partir de texto Imprescindibles. Las trabajadoras del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, 1917-1987 La exposición propone una mirada cronológica de la vida laboral de este colectivo. Puede visitarse del 23 de marzo de 2023 al 7 de abril de 2024 Gran éxito en la presentación de los 'Premios Atrevidos' en su segunda edición El mundo académico quedó ensamblado con el cultural de la manera más edificante