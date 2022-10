​La responsabilidad de la obediencia sin libertad Al morir la libertad desaparece la esencia del hombre... nace la esclavitud Ángel Alonso Pachón

lunes, 17 de octubre de 2022, 09:17 h (CET) Contra el personalismo idólatra, contra el progresismo populista, contra la autocracia parlamentaria, contra la ideología selectiva, contra conquistadores autistas, contra gobernanza selectiva, contra escaladores partidistas, contra Presidentes con mentalidad de ídolos...



Todos nosotros somos socios de una realidad “IBÉRICA” que ciertas personas, escaladoras de profesión, están intentando diluir en el espacio, en las ideologías, en un “bio desechable” de nuestra propia identidad.

Somos ESPAÑA, pero algunos, contra los juramentos institucionales, están buscando la manera, no de gobernar para todos sino de gobernar para mantenerse en el PODER personal y colectivo. El camino para ello es intentar instaurar la idolatría, el populismo, la autocracia, las ideologías como método selectivo...

La libertad, como concepto de respeto social, se intenta desdibujar mediante la compra de voluntades grupales, “verdades de grupo” no de conciencia individual. La historia nos relata el pensamiento filosófico sobre la PERSONA, la LIBERTAD y el RESPETO SOCIAL. He aquí algunos ejemplos:

Spinoza, Carta XXX a Oldenburg, 1685. "Dejo que cada uno viva según su complexión, y consiento que los que quieran, mueran por lo que creen que es su bien, siempre que se me permita vivir por la verdad”.

Rousseau“ “La libertad se trata menos de hacer la voluntad de uno que de estar sujeto a la de los demás; todavía consiste en no someter la voluntad de otros a la nuestra".

Aristóteles: "Política" El esclavo: "el esclavo mismo es una especie de propiedad animada y cualquier hombre al servicio de los demás es, por lo tanto, un instrumento que actúa como un instrumento". “Por definición, el esclavo es aquel cuya voluntad está enajenada a voluntad de otro. Es una cosa, no se considera un tema, como uno capaz de autodeterminación. Es solo un instrumento cuya voluntad no tiene que manifestarse”.

Arendt: "la crisis en la cultura “Una libertad forzada a permanecer en silencio, una libertad que no puede actuar ¿termina muriendo? La libertad para actuar implica efectivamente el significado mismo de la libertad: la responsabilidad de que uno se enfrenta a la libertad de los demás, la libertad que es el otro.

Noam Chomsky “Si no desarrollas una cultura democrática constante y viva, capaz de implicar a los candidatos, ellos no van a hacer las cosas por las que los votaste. Apretar un botón y luego marcharse a casita no va a cambiar las cosas” .

Discurso de investidura de Felipe González Márquez “...-estamos viviendo una jornada histórica y decisiva para nuestro futuro. Histórica, porque hoy comienza el cambio; decisiva, porque, desde los primeros pasos por el nuevo camino, empezamos ya a ir configurando su trazado.

Lo proclamo con la satisfacción de haber sido uno más de los que han luchado por este día; pero también con la humildad debida porque ha sido el pueblo español, libre y pacíficamente, quien ha instaurado el cambio, y nosotros no somos más que los encargados de desempeñar la honrosa tarea de impulsarlo.

Para constatar lo que afirmo basta contemplar esta Cámara, y comparar su composición con la de hace pocas semanas. Nuestro pueblo ha querido otras Cámaras, otras leyes, otros modos, otros contenidos de Gobierno y lo ha querido con tal sabiduría y con tan clara conciencia cívica que nuestro primer deber, el deber de todos nosotros, consiste en interpretar con acierto, esa voluntad popular. El pueblo ha votado el cambio y nuestra obligación es realizarlo; un cambio hacia delante, un cambio sintonizado con el futuro, un cambio hacia una España que progrese en paz y libertad.

Para conseguirlo, los ciudadanos han elegido el 28 de octubre unas Cámaras con una mayoría fuerte - es decir, con un Gobierno sólido - y con otras fuerzas políticas vigorosas. Yo me felicito de esos aciertos, porque creo en la eficacia del diálogo y la participación, lo que supone necesariamente interlocutores capaces; porque es más fácil la generosidad y la lealtad desde posiciones de fortaleza que desde la debilidad que necesita recurrir con frecuencia a las armas oblicuas de la astucia.

Por eso espero que nuestras naturales discrepancias se manifiesten siempre en esta Cámara con claridad y comprensión, que por mi parte ofrezco desde ahora sin ninguna reserva. Todos tenemos que pensar en el presente y en el futuro de España, aunque sea de distinta manera; hacer compatibles esas diversas maneras y conjugarlas al servicio de interés común es lo que nos exigen los ciudadanos con su rotunda votación...” “Paz, unidad y progreso; ese es el perfil del horizonte, de nuestro rumbo permanente” 30.11.82

“...Señores Gobernantes, reflexionar, por lo menos conocer la historia y el desarrollo de su pensamiento social.

Señores Diputados, Senadores, Directores generales, Funcionarios del Estado... a todos ellos sólo rogarles que SEAN LIBRES, nunca ESCLAVOS IDEOLOGICOS de aquel que les mantiene y les reparte poder. REFLEXIONEN por si su libertad a muerto... porque sería muy grave... Al morir la libertad desaparece la esencia del hombre... nace la ESCLAVITUD. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

