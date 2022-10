Expertos en ITS recomiendan incorporar más planes de cribado sistemático en poblaciones vulnerables

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son un problema importante de salud pública, debido a su alta incidencia y las complicaciones derivadas de la falta de diagnóstico y tratamientos precoces. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2020 hubo 374 millones de nuevas ITS curables y, cada día, más de un millón de personas contraen una ITS en todo el mundo. En lo que respecta a nuestro país, en 2019 se detectaron cerca de 15.000 nuevos casos, un 1073% más que en 2012.





Con el objetivo de ahondar en la importancia del cribado y de optimizar el abordaje de las ITS en España desde diferentes perspectivas socio-sanitarias, el Foro de Expertos en ITS (FEXITS), con la colaboración de Hologic, ha elaborado el documento “Optimización del cribado y abordaje de las ITS en España: recomendaciones desde una perspectiva multidisciplinar”, que ha sido presentado en el marco del Congreso de la Asociación Internacional de Proveedores de Atención del SIDA (IAPAC, por sus siglas en inglés: International Association of Providers of AIDS Care), que se celebra del 11 al 13 de octubre en Sevilla.

El objetivo de este documento es emitir recomendaciones y posicionarse como marco de referencia para priorizar el abordaje y manejo de las ITS en España como reto dentro de los planes de salud pública, tanto a nivel autonómico como nacional; basándose en un abordaje clínico y comunitario, todo ello desde la perspectiva de género y la diversidad sexual.

La presentación del informe se ha llevado a cabo por los miembros del grupo: Dra. María Jesús Barberá, infectóloga de la Unidad de ITS del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Basurto en Bilbao; Dr. Jorge del Romero, director médico del Centro Sanitario Sandoval; Dra. Mar Vera, presidenta del Grupo de ITS de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC); Dr. Juan Carlos Galán, jefe de Virología en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid; Alejandro Bertó, gerente de la Fundación Adhara; y Jorge Garrido, director de Apoyo Positivo; al que ha seguido una mesa de debate sobre “El abordaje de las ITS desde un triple enfoque: clínico, comunitario y gestión pública”.

Enfoque multidisciplinar y planes de cribado, recomendaciones clave

El documento “Optimización del cribado y abordaje de las ITS en España: recomendaciones desde una perspectiva multidisciplinar” supone el punto de partida para una hoja de ruta en la respuesta a las ITS en España. En él se plantean líneas de acción que incluyen objetivos clínicos y de salud pública de otras estrategias nacionales e internacionales para el abordaje del VIH y la salud sexual, como son la participación y liderazgo comunitario en la respuesta al VIH y las ITS, la importancia de la educación sexual, las variables culturales y comunitarias, y la perspectiva de género.

Jorge Garrido, director de Apoyo Positivo y miembro de FEXITS, asegura que “el documento pone de manifiesto la necesidad de un abordaje integral y prioritario de las ITS y la salud sexual en España desde un espacio multidisciplinar, poniendo a las personas en el centro de la respuesta, y, especialmente, teniendo en cuenta, por la carga de estigma y tabú que acompaña a esta rama de la salud, a las comunidades más vulneradas ante su salud sexual y los derechos relacionados”.

Así, entre las principales recomendaciones del documento destacan la importancia de la coordinación entre centros asistenciales y la proliferación de iniciativas comunitarias e instituciones para enriquecerse de conocimiento unas a otras. Además, se remarca la importancia de garantizar un acceso equitativo y justo al diagnóstico y tratamiento, así como la incorporación de planes de cribado sistemático de ITS en poblaciones vulnerables, esenciales para la detección temprana de casos asintomáticos. Todo ello debe desarrollarse focalizando la atención en el paciente e integrando la perspectiva de género, revirtiendo el estigma focalizado en las mujeres y permitiendo la vivencia de la propia sexualidad desde la seguridad y el respeto.

La Dra. Mar Vera, presidenta del Grupo de ITS de la Sociedad Española Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), apunta que “es importante concienciar a la población sobre las ITS, haciendo hincapié en la realización de screenings rutinarios y cribados periódicos en poblaciones vulnerables, pues un diagnóstico y tratamiento precoces pueden ser determinantes para evitar el desarrollo de patologías o complicaciones a largo plazo”.

Además de los pacientes y la población general, la doctora Mar Vera también pone el foco en los profesionales sociosanitarios, ya que “es fundamental formarles e informarles para ofrecer un abordaje multidisciplinar y una respuesta adaptada a las características sociodemográficas, clínicas y conductuales de los pacientes, y teniendo en cuenta los contextos de diversidad sexual, propios de los grupos poblacionales más afectados por el VIH y otras ITS. Solo así se conseguirá una cobertura integral de la salud, con acciones de prevención combinada del VIH y otras ITS que permitan el acceso sin discriminación a los servicios sociosanitarios, eliminando las barreras administrativas y burocráticas”.

En este sentido, Jorge Garrido asegura que “el hecho de que el documento conjugue las perspectivas clínicas, educativas y comunitarias muestra la relevancia del abordaje de las ITS desde el punto de vista del diagnóstico y la prevención. Una aproximación desde todas las partes nos permitirá llegar antes a la respuesta a las ITS y con recursos más adaptados a la realidad de la sexualidad, de las necesidades de las personas y de la innovación en la atención clínica, no sólo físicamente sino también teniendo en cuenta variables emocionales y personales, claves para entender que la salud sexual es algo más que virus y bacterias”.

Foro de Expertos en ITS (FEXITS)

El Foro de Expertos en Infecciones de Transmisión Sexual (FEXITS) surge con el objetivo principal de mejorar y optimizar el abordaje de las ITS desde diferentes perspectivas socio-sanitarias en España. A través de este foro se pretende impulsar medidas innovadoras y concienciar a las autoridades sanitarias y a la población general de la relevancia de estas patologías estigmatizantes y trasladar esta problemática de salud pública a la agenda mediática y de las autoridades sanitarias.

Está constituido por un grupo de profesionales de diferentes ámbitos que han liderado la creación de espacios de debate entre la parte clínica, comunitaria y las instituciones, como resultado de inquietudes y objetivos comunes de la respuesta a las infecciones de transmisión sexual y a la propia salud sexual en España.

Se trata de un espacio de reflexión y trabajo de personas expertas que facilite la coordinación entre agentes clave y pueda ayudar a priorizar objetivos relacionados y mejorar el trabajo en red el área de la salud sexual y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).