El pensamiento del talibanismo sigue siendo una incógnita

Mucho se ha escrito sobre qué y por qué los talibanes son un grupo político-militar. Algunos lo consideran un fenómeno puramente étnico y otros lo consideran un grupo ideológico religioso que busca implementar la Sharia islámica. Algunos de ellos enfatizan que los talibanes son creados por inteligencia regional y global. En esta nota se ha intentado señalar el pensamiento del talibanismo y los elementos importantes en la formación y dirección del grupo talibán.

Uno de los elementos más importantes para entender el pensamiento del talibanismo es su elemento religioso. No hay duda de que el grupo talibán es una de las corrientes ideológicas religiosas que tiene su propia comprensión e interpretación de la religión. Este pensamiento, que en realidad es una creación del salafismo y el deobandismo paquistaníes, no es compatible con las necesidades de los tiempos contemporáneos en fundamentos jurisprudenciales y sociales, aunque ahora en algunos casos apuntan a estudiosos salafistas pero no talibanes.

Tocar el tambor del salafismo y la jurisprudencia pura es uno de los principales indicadores religiosos de los talibanes, en los que se confisca todo en beneficio de la religión y la jurisprudencia, y se ignoran las realidades sociales ajenas a la religión. Este enfoque es conocido hoy bajo el nombre de extremismo y exclusividad, quienes se conforman sólo con su propio entendimiento y ven la verdad en el centro de su conocimiento y punto. La jurisprudencia pura se ha convertido en una combinación peligrosa por la confusión y la influencia de los valores tribales en los que nacieron y se criaron los talibanes. En términos de funcionalidad y naturaleza, la religión ha tomado el segundo papel en la determinación de las relaciones culturales y políticas de los talibanes.

Pero sea cual sea el modelo y el papel de los talibanes, su presencia en Afganistán durante más de veinte años y las sangrientas guerras que han librado han sido una de las motivaciones de esa religión. Incluso hoy, después de su dominación, reclaman un gobierno islámico. Llaman a uno de sus privilegios "la derrota de los infieles y la aplicación de la Sharia islámica". Un ejemplo de su religiosidad es el cambio y transformación en los currículos docentes y académicos de las instituciones educativas y la incorporación de unidades religiosas en escuelas y universidades.

Desde la perspectiva de las ciencias sociales, ningún fenómeno aislado es la causa de una realidad social, sino que un conjunto de factores juegan un papel en la configuración de un fenómeno social. En las ciencias sociales no nos encontramos ante una única fuente, sino que las realidades sociales son producto de otras realidades sociales. Por tanto, los talibanes, como realidad social, no son sólo el producto de un factor, sino que para ellos son varios factores. Todos coinciden en que el Talibán es un fenómeno que funciona en beneficio de la autoridad de un pueblo en particular. La etnicidad es uno de los principales e importantes orígenes en las estructuras sociales y políticas de los talibanes.

Fenómenos como la pobreza económica, el analfabetismo, el desempleo y la pobreza cultural son en realidad factores importantes para dar forma y crear plataformas adecuadas para el crecimiento del extremismo y el reclutamiento talibán en el sur de Afganistán. Por ello, los talibanes miran los valores tribales que incluyen el dominio del pashtunwali entre los pashtunes de Afganistán en sus relaciones políticas y sociales e ignoran la pluralidad de etnias no pashtunes. Hace unos días leí un libro de Ahmad RizvanTavar, que fue traducido al persa por el Sr. Ali Yousefi. Este libro, que se llama "Proyecto de talibanización en Afganistán", contiene narraciones de un soldado afiliado a Pakistán llamado "Cornel Imam" que estuvo activo en los años 70 y 80. En ese momento, Afganistán acababa de salir de la guerra contra la Unión Soviética, y la gente estaba en un estado de confusión y algunas tensiones internas. Pakistán, que no vio esta situación en su interés, trató de crear un grupo de guerra en Afganistán que tenga tanto una dimensión religiosa como un buen conocimiento de la guerra. Uno de los miembros de las fuerzas militares se envía al sur de Afganistán, especialmente a la provincia de Kandahar, y desde allí comienza el reclutamiento en nombre del Islam y la religión. El primer grupo de treinta y cinco personas del grupo talibán, que se consideran entre los fundadores de los talibanes, recibió entrenamiento religioso y militar de las fuerzas paquistaníes y entró en el país.

La narrativa de este libro muestra claramente la situación en la que los talibanes, por falta de entendimiento político y religioso, han caído en la trampa de la inteligencia regional, y en nombre del Islam, han estado sacrificando al pueblo de Afganistán durante años y años. Poniendo espadas en beneficio de Pakistán. Según tengo entendido, los talibanes como fenómeno social y político es una realidad objetiva en Afganistán, que consta de los elementos mencionados; Pero el punto importante es que la religiosidad y tipo talibán ha servido a los valores tribales y pastunes y la etnicidad ha jugado un papel decisivo en el pensamiento y creencias de los talibanes. Estos dos sentimientos religiosos y étnicos extremos han creado una combinación llamada Talibán, de la cual los paquistaníes obtienen la mayor parte.