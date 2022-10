​Alva baba y las 40 carpas

Jamás me hubiera imaginado que alguien que ha presidido un Congreso y luego la Comisión de Relaciones Exteriores de este sea capaz de echar tanta baba y humillar tanto a una nación, como lo que acaba de hacer Maricarmen Alva.



Ni 40 ni 40 mil carpas

Apenas ella llega a ser titular de la comisión congresal de asuntos internacionales, invitó el lunes 26 al canciller César Landa para que rinda cuentas por el discurso presidencial que dio Pedro Castillo en las Naciones Unidas. En esa reunión, Alva dijo: "Todos sabemos que esta república saharaui son 40 carpas en un territorio de Argelia, que no está reconocida por las Naciones Unidas y que de los 24 países árabes solo lo reconoce uno. No lo reconocen los países árabes ni nadie. Entonces, ¿cuál es la razón por la que el Perú tenga que reconocer a 40 carpas en un territorio? Por qué sabemos de la gente que ha estado allí y ha visto las 40 carpas. No considerados nómades, prácticamente".

La verdad es lo inverso. Todas las personas que tienen un conocimiento serio u objetivo de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) saben que es imposible que esta se reduzca a 40, 400, 4 000 ó 40 000 carpas. Su población supera el medio millón de almas, aunque no es fácil cuantificarla, debido a que una buena parte de esta está exiliada o en campos de refugiados en Argelia, y a que Marruecos ha enviado a muchos de sus ciudadanos a posesionarse de tierras saharauis.

País muy militarizado

Marruecos tiene 100 000 soldados estacionados en el Sahara Occidental, un territorio con 266,000 km², un área similar al de la suma de todas las regiones de la costa sur o de la del norte del Perú. Allí, este reino ha construido un muro de casi 3 mil kilómetros de largo y 3 metros de alto, el cual separa a todo el este y el sur del país, además de tener hasta 6 ramales que dividen al territorio en pedazos que están controlados por bases militares. Este es el mayor muro del mundo en proporción a los habitantes que separa. Como también tiene entre 20 y 80 millones de minas, este es hoy también el más extenso campo minado del planeta.

Marruecos está cerca de llegar a los 40 millones de habitantes. No tiene ningún sentido que este reino destine tanto dinero, infraestructura y tropas para hacer frente a "40 carpas." Para acabar con 4 gatos o 40 carpas solo se requiere de una rápida y no muy costosa operación militar. A más de 45 años de conflictos, la autocracia de Rabat no ha sido capaz de derrotar a las "40 carpas", pese a que ha empleado armas de destrucción masivas, como el Napalm, contra civiles.

Las 40 carpas que los peruanos sí hemos visto fueron las semi-vacías que los aliados fujimoristas de Alva erigieron al frente del Palacio de Justicia para querer anular los resultados electorales y dar paso a un golpe contra el nuevo Gobierno.

RASD tiene muchos reconocimientos

Es falso que a la RASD no la reconozca nadie. A esta la han reconocido casi la mitad de los países miembros de las Naciones Unidas, incluyendo a 27 de los 33 Estados de América Latina y el Caribe y la Unión Africana (de la cual es uno de sus 55 países componentes). La Liga Árabe no está conformada por 24 países, sino por 22 (algunos de los cuales no tienen a este idioma como su más importante). De estos, 8 son monarquías muy despóticas que no quieren chocar con la de Marruecos para no dar paso a movimientos democráticos o separatistas en su propio seno. Casi la mitad de las repúblicas que hablan árabe como su principal lengua sí han reconocido a la RASD, incluyendo sus 2 vecinos (Argelia y Mauritania), además de Libia, Siria, Chad, Yemen y Sudán del Sur.

Los EEUU y sus aliados se niegan a reconocer a la RASD porque quieren que la monarquía marroquí siga siendo un aliado estratégico suyo en el paso sur que une al Atlántico con el Mediterráneo. Donald Trump ha avalado la anexión marroquí del Sahara Occidental a condición de que Rabat haya reconocido a Israel, ayudando así a que varios Estados arábigos sigan ese paso o se acerquen a Tel Aviv.

También es falso que la RASD solo exista en Argelia, donde sí hay campos donde residen unos 100 000 desplazados. La RASD sigue controlando Bir Lehlu, ciudad en la cual esta fue proclamada el 23 de febrero de 1976. Pese a todos los intentos marroquíes para apropiarse de todo el Sahara Occidental y de que Rabat controla sus principales ciudades y toda la franja costera rica en pesca y fosfatos, la RASD sí ha logrado mantener su control sobre un 20% al 25% del territorio que reclama, incluyendo las zonas lindantes con Argelia y Mauritania.

Alva se burla de los saharauis por ser unos "nómades". Incluso en caso de que esto fuese cierto, que no lo es, eso no implica rechazar su derecho a la autodeterminación nacional. El mayor imperio terrestre de todos los tiempos fue el de los nómades mongoles. Aún hoy las ricas petro-monarquías arábigas mantienen varias costumbres de sus ancestros que vivían en carpas en desiertos. En Sudamérica ya se han justificado diferentes genocidios y limpiezas étnicas contra pueblos nativos (desde los del Amazonas o la Araucanía hasta los pastores de la Sierra) despreciándolos como "nómades".

El Perú puede apoyar que Ceuta y Melilla retornen a Marruecos, así como antes Lima reconoció la independencia y reunificación de este país en 1954. Sin embargo, no puede apoyar que un Estado que nunca ha electo a su jefe de Estado y que nunca ha conocido la democracia, viole fronteras internacionales y envíe tropas y colonos para ocupar otro país y desalojar a sus pobladores originarios.

En Rabat hay fuertes tendencias para reconstruir el gran imperio marroquí, que incluya anexionarse toda la RASD y Mauritania, además de territorios que hoy pertenecen a Argelia, Mali y España. Este es como si hoy alguien quisiese reconstituir el imperio inca reclamando territorios que también se encuentran repartidos entre 6 Estados y que superan los 2 millones Km². El irredentismo pangermánico condujo a que los nazis fuesen anexionando Austria y territorios de habla alemana en Checoslovaquia y Polonia, con lo cual se inició la peor guerra de la historia universal.

Ni hacer baba ni estar con 40 ladrones

En nuestro bicentenario debemos seguir luchando por la independencia de todas las antiguas colonias ibéricas. Hoy es un deber moral defender la democracia, la autodeterminación nacional y el que la RASD deje ser la única de las 20 repúblicas hispanohablantes que está ocupada.

Malcricarmen demuestra que sigue siendo una persona altamente maleducada, ignorante e insensible, además de racista y colonialista. Para colmo, cuando ella ataca la postura de la cancillería ante la RASD, ella, a quien ataca directamente, es a Fernando Belaúnde, quien en 1984 presidió el primer Gobierno peruano que reconoció a la RASD, algo que fue entonces apoyado por su tío y su padre, y que fuese continuado tanto durante el primer Gobierno de Alan García como en el de Alberto Fujimori.

A pesar de que su bancada se comprometió a sancionarla por violar su disciplina y sus acuerdos para lograr que la ultraderecha le coloque como titular de esa comisión, ella seguirá esforzándose en competir con su "pata" Chirinos para ver quién es la congresista que más baboserías digan. Alva reniega de la herencia de AP para asimilarse al fujimorismo y a sus 40 ladrones.

Durante más de un siglo este había sido una colonia española. Los castellanos habían usado sus costas como enclaves para transportar esclavos hacia las Américas desde el siglo XVIII y en la conferencia de Berlín de 1884, en la cual las potencias europeas decidieron repartirse el Africa, se decidió que a Madrid le correspondían enclaves en la costa norte y oeste de Marruecos, la Guinea Española, las islas Canarias y el Sahara Occidental, el cual fue la colonia española más extensa en dicho continente.

El actual reino de Marruecos se independizó en 1956 reunificando los territorios que fueron dependencias tanto de España como de Francia. Esta monarquía fue ocupando otras dependencias espanholas al sur de su territorio, entró en guerra con Argelia disputándose zonas que están bajo la jurisdicción de esta excolonia francesa y ha querido anexarse todos los territorios de las repúblicas de Mauritania y Saharaui, así como del norte de Mali.

España en su día nacional de 1968 concedió la independencia de su única colonia negra, la cual se constituyó como la república de Guinea Ecuatorial. También ha anexado como sus autonomías al archipiélago canario y las ciudades de Ceuta y Melilla en la costa mediterránea de Marruecos.

Tras la caída del fascismo en Lisboa las 5 colonias portuguesas en Africa y Timor Este se proclamaron como repúblicas sobernas. Presionado por ese acontecimiento y por la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, Madrid decidió retirarse del Sahara Occidental. Para tal motivo buscó llegar a un acuerdo con los 2 países fronterizos que reclamaban partes de su territorio (Marruecos y Mauritania).

Sin embargo, la población nativa no quiso perder su identidad ni ser parte de un nuevo reparto. Esta creó el Frente Polisario en 1973, el cual 3 años después proclamó la nueva república. Los saharauis lograron derrotar a la invasión de Mauritania y hacer que al cual Madrid tras la muerte del Generalísmo Francisco Franco estaba abandonando.