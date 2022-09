​A la espera… de futuros cumplidores Puede que el tiempo nos convenza que también hace falta comprometerse para después saber esperar Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

viernes, 16 de septiembre de 2022, 10:14 h (CET) Muchos españoles, nacidos en la década de 1940, han vivido la posguerra con lo que significa ese concepto. Dureza social, desconfianza cívica, supervivencia racionada, manipulación de ideas y sentimientos y educación edulcorados con la ideología política del momento.



Algunos, ya pocos, todavía pueden recordar su experiencia personal de lo que es una guerra civil, el enfrentamiento obligado, el horror de atacar al conocido, la falta de motivación, la austeridad doméstica, el terror inusitado, la división porque sí, “buenos y malos”, “rojos y azules”...

Muy pocos, por desgracia, recuerdan en su silencio de despedida los horrores de los años 30. Muy pocos, por desgracia, recuerdan que en aquellos años sólo existían dos tipos de personas: “héroes” o “villanos”, “comprometidos” o “hipócritas”, “sencillos” o “bien pagados”.

Pasados ya más de 80 años, algunos, todavía, siguen dividiendo la sociedad en “buenos y malos”, según ideología, pero, hoy, por suerte, la mayoría de los españoles entienden la sociedad como una forma de vivir en la que prosperar, compartir y respetar son la base de la convivencia. Se tiene ilusión en un gran proyecto “Constitucional” y, comprometidos, mantienen la ESPERANZA de conseguirlo.

Por eso... todo español de bien...

ESPERA que la MENTIRA desaparezca del ámbito político. ESPERA que los JURAMENTOS sean únicos y se CUMPLAN. ESPERA que ser DIPUTADO o SENADOR no conlleve beneficios de clase. ESPERA que ningún alto cargo político sea RECOLOCADO a dedo. ESPERA que la OPOSICIÓN si llega al poder SEA CONSECUENTE con lo que defendió. ESPERA que los FUNCIONARIOS lo sean del ESTADO no del GOBIERNO DE TURNO. ESPERA que la PROPIEDAD PRIVADA sea defendida con una LEGISLACIÓN ESTRICTA ESPERA que la LENGUA ESPAÑOLA sea la auténtica VEHICULAR en la educación. ESPERA que las lenguas COOFICIALES enriquezcan la educación de todos. ESPERA que ningún ESPAÑOL reciba del estado MENOS que un emigrante. ESPERA que la falta de TRANSPARENCIA sea sancionada como FALTA MUY GRAVE. ESPERA que el concepto DIMISIÓN sea asumido por cualquier RESPONSABLE. ESPERA que la IGUALDAD de GÉNERO no se SALTE a la ÉTICA NATURAL. ESPERA que la VIDA sea DEFENDIDA con una LEGISLACIÓN OBJETIVA. ESPERA que la EDUCACIÓN sea un PLAN NACIONAL ACORDADO POR TODOS. ESPERA que los MUERTOS por terrorismo nunca sean olvidados. ESPERA que la PUREZA de la JUVENTUD sea DEFENDIDA con firmeza y celeridad. ESPERA que la POBREZA sea ayudada NUNCA PAGADA interesadamente. ESPERA que las CREENCIAS personales sean el ESTANDARTE DE LA LIBERTAD.

Creo que no es mucho pedir. En realidad sólo se exige HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD y SANA CONVIVENCIA.

