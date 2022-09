Adolescencia extraviada

El Roto en una de sus viñetas describe a un joven de características punk que se pregunta: “Me he apuntado a una peña y ya no pienso como yo”. Alguien ha descrito a esta juventud, así: “Impulsivos, inconscientes, caprichosos impunes. Reyezuelos que arrastran el grupo o siervos que siguen al líder sin importarles el daño o el dolor que pueden causar, entre otros motivos porque ninguno de ellos es capaz de ponerse en el lugar de la víctima”. El autor de esta cita considera a los miembros delas bandas callejeras antisociales como personas carentes de empatía, dicho de manera más clara, faltos de auténtico amor hacia las personas. Esta carencia se refleja en el trato que dan a los sin techo, a los grupos sociales marginales, a los miembros de partidos políticos de otro signo, a las minorías religiosas, a los que optan por una sexualidad distinta a la normal. No se puede dejar de lado la violencia que ejercen sobre la mujer. “La Manada” ha dado nombre a estos grupos que disfrutan vejando sexualmente a mujeres.



Una reseña de hace dos o tres años. La fecha no importa porque encaja perfectamente con algunos acontecimientos de hoy: “Seis menores de edad hirieron con una botella de vidrio a un indigente que dormía en la calle, en el barrio de Horta de Barcelona, durante la madrugada de ayer”. Noticias parecidas se repiten a menudo y se intenta neutralizarlas encendiendo velas, minutos de silencio, parlamentos. Las bandas de adolescentes incívicos siguen protagonizando excesos antisociales porque las protestas pacíficas no cambian su manera de ser violenta de estos adolescentes que desconocen el amor de Dios y que no pueden con aquellos colectivos o personas que no les caen bien.

Toda la Palabra de Dios es útil para instruir en justicia para que las personas se amen unas a otras y busquen mutuamente el bien del otro. Amor, ingrediente imprescindible para alcanzar una sociedad pacífica en la que desaparezca el miedo de que un indigente sea maltratado hasta la muerte por el mero hecho de dormir en la calle, que una persona que haya escogido una sexualidad distinta a la que Dios ha otorgado sea ultrajada, que una mujer que camine sola sea asaltada por una manada de depredadores sexuales incapaces de controlar sus pasiones. A todo ello y mucho más nos ayudará a encontrar solución el libro de Proverbios.

El texto que necesitamos comentar y que aporta luz al comportamiento punk que el Roto denuncia en su viñeta lo encontramos en Proverbios 1. El propósito de Dios al escribir Proverbios con la mano de Salomón es: “Dar seguridad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura” (1:4). El Padre celestial que muestra su amor profundo hacia su hijo díscolo en la parábola del “Hijo pródigo”, sale cada amanecer al camino oteando la lejanía esperando ver el regreso del hijo perdido que se había ido a un país lejano en donde malgastó su herencia viviendo en un constante jolgorio. Un día el padre ve la diminuta figura de su hijo a lo lejos. Se apresura a ir a su encuentro. Se abrazan. El padre perdona el pecado de su hijo. El Padre celestial se dirige a cada uno de los hijos pródigos con estas palabras: “Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello” (vv. 8,9). De momento puede ser posible que el consejo paterno caiga en saco roto. Más tarde puede ser posible que con corazón compungido, se diga: “¡Si hubiese hecho caso a las palabras de mi padre ¡”Aquellas palabras que parecía que no habían llegado al corazón del hijo quedaron almacenadas en el fondo de él para despertarse en el momento oportuno y hacer reflexionar al hijo indócil que creía que las amonestaciones paternas no tenían otro motivo que hacerle la puñeta.

Un consejo a los hijos: por encontrarse Proverbios en la Biblia los lecciones que da son atemporales. No envejecen. No caducan. Son oportunas para los adolescentes de hoy: “Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si dicen Ven con nosotros, pongamos asechanzas para derramar sangre, acechémoslos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como los que descienden a la fosa” (vv. 10-12). El padre angustiado ante el temor de que su hijo pueda caer en las garras de una “manada” de amigos incívicos que no dudan en cometer hechos delictivos, le dice: “Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red, ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores” (vv. 15-19).

Salomón inspirado por el Espíritu Santo concede más sabiduría a las aves que a los adolescentes engreídos. Los pájaros si ven preparar el lazo no se dejan atrapar en él. Los adolescentes que no creen que exista una ley superior que regule sus vidas transcurren por el camino ancho que lleva a la perdición: “A su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo” (v.18). Al no tener temor de Dios los adolescentes que viven como si no hubiese Ley se convierten en necios que no se dan cuenta que con su manera de vivir desordenada colocan en el camino los lazos que son su perdición.