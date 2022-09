El reinado de terror en Afganistán

Desde los primeros días de su dominio sobre Afganistán, los talibanes han hablado de proporcionar seguridad total y poner fin a la guerra. Lo han mencionado con orgullo en todas las reuniones y discusiones internas y externas. Mientras que en tan solo cuatro días de esta semana, más de 200 personas han resultado muertas y heridas en dos ciudades y en dos lugares que estaban bajo estrictas medidas de seguridad e inteligencia de este grupo.

Este grupo, que solía atacar escuelas y maternidades hasta hace un año, ahora se enfrenta a una nueva generación de terrorismo. Una generación adornada con el pensamiento de la edad de piedra y armada con armas modernas. Esta generación mezclada con la ignorancia y el asesinato de los talibanes y Daesh están con ellos, son más sanguinarios, regresivos y petrificados que la generación anterior de Terrorismo, que son sanguinarios, hambrientos de botín, aman la esclavitud sexual y están locos por la violación e invasión de la privacidad y la vida colectiva. Recurrir a la violencia para lograr objetivos ideológicos es una característica obvia y común de todas las generaciones de terrorismo, pero más destrucción, más saqueo y un terror más generalizado se encuentran entre los métodos de la nueva generación de terrorismo, que también se considera una tradición común de todas sus generaciones. Generaciones, pero con acciones violentas.

En 2001, los talibanes ingresaron a la literatura política mundial como la segunda generación del terrorismo. Recurrir a la violencia sin fronteras, borrando la frontera entre militares y ciudadanos de a pie, ampliando la geografía de la violencia y la brutalidad, es uno de los componentes de la segunda generación de terrorismo de tipo talibán; Pero lo que hace que la nueva generación de terrorismo sea más grave y más combativa que las anteriores es el máximo aprovechamiento de las capacidades de comunicación y el poder de los medios con un pensamiento primitivo en la generalización de la violencia.

El ataque a la embajada rusa, que se encuentra bajo las estrictas medidas de seguridad e inteligencia de este país y los talibanes, demuestra que la plataforma para los ataques terroristas y la intimidación será más amplia que en el pasado. Porque con el gobierno de los talibanes, el terreno para aumentar la violencia y el fundamentalismo de la nueva generación de terrorismo, que tiene una gran capacidad para reclutar y usar el poder de los medios, es mejor que en el pasado. Esta generación de terroristas vive en una atmósfera en la que pueden salir de su escondite y expandir el rango de violencia y asesinatos en masa más que sus predecesores con la velocidad y precisión de ejecutar operaciones terroristas. Los ataques a posiciones civiles y las masacres son parte de la naturaleza principal del terrorismo; Pero la nueva generación de terrorismo, con su agilidad, organización y amplio uso de la tecnología, utiliza a personas inocentes para asegurar sus creencias ideológicas y objetivos políticos, como lo demostraron en el ataque del lunes y viernes, matando a civiles en ambos ataques.

Afganistán bajo el gobierno de los talibanes será testigo de más actos criminales y organizados de asesinatos en masa, intimidación y asesinato de civiles y destrucción de instalaciones públicas; Porque el terrorismo, recurriendo a los medios psicológicos y materiales de la guerra, busca hacerse con el poder en un lugar donde existe un vacío de poder y legitimidad. Dado que los talibanes carecen de legitimidad nacional e internacional, no existe una ley estatutaria en su territorio. Se reprimen todas las demandas del pueblo y se le quita a la ciudadanía el derecho a la protesta y la opinión. Este grupo sigue humillando e insultando los símbolos de los pueblos y pisoteando las tumbas de personalidades de determinadas etnias donde les da la gana y atentando contra la dignidad humana. Las mujeres, como la mitad del cuerpo de la sociedad, han sido prácticamente apartadas de la vida colectiva. Las actividades políticas han sido prohibidas e incluso consideradas como enemistad con el régimen talibán. No existen instituciones de inteligencia y seguridad profesionales, capacitadas y especializadas. La gestión de las instituciones gubernamentales está a cargo de personas no profesionales e incluso analfabetas, y la oferta de servicios es cercana a cero. La pobreza y el hambre son rampantes, y los conflictos y divisiones étnicas se han profundizado, y estos factores proporcionan la base para una nueva ola de terrorismo y fundamentalismo como nunca antes.

Cuando las personas o individuos se encuentran en el bosque del terror y la humillación, recurren a grupos más violentos y fundamentalistas que el grupo represivo gobernante en busca de venganza; Porque el lugar de surgimiento y presencia del nuevo terrorismo es la geografía política donde no existe la soberanía en su sentido moderno. La nueva generación de terrorismo surge y crece en tierras donde hay crisis de identidad y legitimidad, pobreza, corrupción, subdesarrollo y crisis económica y política. Tal contexto y oportunidad se ha vuelto más favorable en Afganistán para el cultivo de una nueva generación de terrorismo que nunca antes con el gobierno de los talibanes.

Por otro lado, los talibanes están prácticamente divididos en talibanes viejos, talibanes jóvenes, talibanes fundamentalistas y talibanes más fundamentalistas. Sus personas mayores y de mediana edad están interesadas en sus ganancias y pérdidas materiales, políticas y étnicas, y utilizan la religión y las creencias religiosas como una herramienta para generalizar sus políticas de búsqueda de ganancias, pero los jóvenes talibanes, los talibanes que tienen sed de cielo vino - se han levantado del lecho de la pobreza y el analfabetismo y buscan el vino celestial y el acceso a los huertos de granadas de paraíso en la sangre de las personas y el suicidio. Por lo tanto, para lograrlo, recurriendo a la fuerza, la violencia, el asesinato y el crimen, no reconocen fronteras ni limitaciones. Incluso matan a compañeros intelectuales de su mismo género que tienen un poco de diferencia política en la forma y manera de llegar al paraíso prometido. El aumento del asesinato de eruditos salafistas puede entenderse como parte de esta estrechez de miras ideológica de la nueva generación de terrorismo, que no permite que algunos de los salafistas y extremistas islámicos entren en el círculo de los iniciados.

Si los talibanes quieren ser reconocidos en la historia de un grupo de lucha a un grupo político, deben detener la opresión y la violencia, abrir las puertas del diálogo y referirse a los votos de la gente. La legitimidad y la aceptabilidad en la era moderna no son posibles excepto a través del voto y las elecciones. Cualquier otra forma que no sea ésta está golpeando el corazón del extremismo y el fundamentalismo, lo que hace que la atmósfera sea aún más favorable para encender el fuego ciego de la violencia y el genocidio.