¿España tiene solución?

Pienso que esta pregunta nos la hacemos muchos españoles de bien que no pertenecemos a ningún partido político, pero que nos duele España. Considero que, por ahora, no hay quien enmiende lo que está ocurriendo.

El Gobierno ha caído en manos de una jarca de arribistas, sin conciencia ni escrúpulos que, lejos de preocuparse por el bienestar de ciudadanía, solo busca su medro y bien personal importándole un ardite lo que no ataña a sus intereses particulares.

El Presidente es la persona más falaz, trapisondista y marrullera que posiblemente haya en nuestro país, siendo muchos los que lo pueblan. Es el Príncipe de la Mentira. Cuando pequeño, en el colegio me enseñaron que el Demonio era el Príncipe de la Mentira, ya ha perdido ese puesto en favor de Pedro Sánchez.

No se si habrá algún historiador, periodista o simplemente curioso que se haya dedicado a recopilar los embustes de esta criatura. Darían para llevar varios volúmenes. Posiblemente sea un desequilibrado mental que no sabe distinguir la verdad de la falacia, ni el bien del mal. Marrullero, tramposo y trilero que hace que todos pierdan menos él.

Se ha ciscado en su palabra multitud de veces. Creo que no habrá español que no le oyese decir que no le dejaría dormir si pactase con Pablo Iglesias. También dijo lo mismo sobre Bildu; bien Podemos, Bildu y los separatistas de Ezquerra son con los que ha pactado paramantenerse en el poder. Para contentar a estos últimos no ha dudado en indultar a los golpistas catalanes, individuos que ni estaban al final de sus días ni han dado en ningún momento la menor muestra de arrepentimiento, sino todo lo contrario,han repetido más de una vez que lo volverán a hacer, en contra de las sentencias de los Tribunales de Justicia.

Con total desprecio a las víctimas de ETA, entre reconocidas y pendientes de justificar, unas mil personas, está acercando a los asesinos, etarrasresponsables de horrendos asesinatosa las Vascongadas, pues es una exigencia de los que le mantienen en el Poder.

Su megalomanía y prepotencia las pone en práctica cuando se le antoja, aunque sus acciones vayan en contra de la legalidad y de la opinión popular.

Creo que casi todos los españoles lo vimos en la entrevista que le hicieron en la que manifestó, lleno de orgullo y superioridad que de quién dependía la Fiscalía General del Estado. Se pavoneó reconociendo que al Presidente del Gobierno, dando a entender que él es quien manda en ella. Mientras este hombre ostente el poder, España no tiene solución. Enumerar todas las desgracias que nos oprimen sería casi interminable, pero referiré alguna de ellas: La Deuda pública supera ya el 122% del PIB y no deja de crecer con lo queni nuestros bisnietos podrán salarla.

El IPC a finales de agosto pasado ha llegado al 10,4%, porcentaje irremediable que va en aumenta tal y como está la situación. Como excusa de mal pagador culpa de ello a la guerra de Ucrania. Cosa incierta pues antes de ella estaba en el 7,4%.

El paro alcanza la no despreciable cifra del 12,6%, la cantidad más alta de la UE, siendo entre los menores de 25 años del 29,9%.

Los precios de los alimentos y artículos de primera necesidad no dejan de aumentar.

El riesgo de pobreza en España a finales de 2021 se situó en el 21,7%.

¿Remedio por ahora? Ninguno pues este mal nacido se ha pegado a la poltrona como una lapa a la roca. Si tuviese un ápice de vergüenza dimitiría por el bien de los españoles, como no lo hace, damos por supuesto la que tiene.