Adiós Salvador, has partido para quedarte No pasaba inadvertido, pero no se le consideraba hasta que ya no está, algo que sólo consiguen los más grandes José Luis Ortiz

lunes, 29 de agosto de 2022, 21:34 h (CET) En ocasiones hay personas a las que admiras, sigues y que no has llegado a conocer, aunque me hubiese encantado hacerlo. Soy de Zaragoza y su música me hipnotizaba era una persona con un talento especial y que su persona transmitía una humanidad que sólo saben hacerlo los grandes me refiero a Salvatore Stars, como artista, Salvador Garrido para sus amigos y cercanos. Era uno de esos artistas que no pasan inadvertidos, pero no se les considera hasta que ya no están, algo que sólo consiguen los más grandes.

Si bien nunca tuve el honor de conocerlo personalmente si a algunos de sus amigos de su entorno y de ellos sólo se escuchaban palabras de alabanza por su calidad excepcional como persona que superaba el difícil reto de su capacidad artística.

Leer la dolorosa noticia y no pude reprimir escribir una columna sobre ese genio como era Salvador que comenzó en el Astorga´s , una discoteca de la Calle San Juan de la Cruz y que frecuentaban los americanos de la Base Americana y ahí es cuando se construyó la historia de un mito. Admirado por su arte, fueron los primeros en saber ver el talento que se escondía en Salvador.

Una discoteca de finales de los años 70 y principios de los 80 en la que sonaba el mejor Funky de Zaragoza. Compositor de más de cien canciones propias, participante en tres ocasiones en el Festival de Benidorm y artista en Antena 3 en donde imitaba a Tom Jones, pero como todo lo bueno de la tierra aragonesa humilde y alejado de llamar la atención a pesar de su valía.

Un hombre que arrebato un sinfín de corazones pero que el suyo fue conquistado por Mayte, el amor de su vida y al que le dedicó música y letra. Su imagen muy vinculada a otros grandes artistas aragoneses como Miguel Ángel Arregui o la excepcional Lola Moreno, una familia que se ha roto por el dolor.

Amante del deporte, tanto como de la música y al que dedicaba tanto tiempo como a la música, impartiendo diferentes disciplinas deportivas como el spinning, boxeo, y tantas otras más. Podemos decir que el cielo ha ganado una estrella y nosotros hemos perdido a un grande, luchador incansable, divertido y risueño que representaba la perseverancia y el esfuerzo, valores propios de la tierra aragonesa y de los aragoneses.

Se no ha ido un artista, un hombre y una persona que su legado va más allá de su gran estela como artista y que tanto nos ha dado y que este humilde artículo espero que transmita su esencia más pura. Su estética, su sonrisa, su desparpajo y la química inigualable que transmitía hacía de él, una artista con un aura muy especial.



Se nos ha ido un artista y persona única con sesenta años, recién cumplidos, demasiado joven. Para despedir este artículo homenaje despedirme con sus palabras, la letra de una de sus canciones de uno de sus discos “Atrapado en los 70´s” , “Vivir mejor que soñar” y que representaría su testamento: “Vive la vida no lo pienses más . decide ser tu mismo. Se felíz” y como muestra dejo un video de una de sus actuaciones junto a Lola Moreno, que a pesar de su juventud tiene un legado detrás propio de una estrella, juntos cantan la canción de “She´s a Lady”. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Adiós Salvador, has partido para quedarte No pasaba inadvertido, pero no se le consideraba hasta que ya no está, algo que sólo consiguen los más grandes Samuel Salazar, Un cantante magistral “La música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido” Grandioso Bocelli en el Starlite Catalana Occidente Marbella Richard Gere se rindió en el escenario al artista José Mercé triunfó en el Trocadero Festival Flamenco Sotogrande El maestro dijo “esta música nunca va a desparecer ” Roberto Leal, embajador de Ribera del Duero 2022 Será el encargado de inaugurar la quinta edición de la Gran Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero