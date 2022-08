Un decreto con sorpresa Pero si esto no era aprobado los viajes en tren y las becas especiales tampoco se aprobarían, eso se llama chantaje, o no? Rafa Esteve-Casanova

lunes, 29 de agosto de 2022, 19:12 h (CET) La semana pasada, mientras el Presidente Sánchez andaba por Ecuador, sus señorías aplazaban por unas horas sus vacaciones estivales y volvían a la carrera de San Jerónimo para aprobar una serie de textos, entre ellos el conocido como “decreto energético” que entrará en vigor justo al regreso de las vacaciones. El decreto, objeto de diversos dimes y diretes, fue aprobado por 187 votos, los de los partidos del Gobierno y los de ERC, PNB, EH BILDU, MÁS PAÍS Y COMPROMÍS, partidos que en su día dieron el voto afirmativo para que Pedro Sánchez ocupara la Presidencia del Gobierno del Reino de España.

El PP, a pesar que dos semanas antes por boca de su nuevo líder Feijóo había demandado estas medidas, ahora se dedicó a denostarlas. Ya se sabe que en España es casi imposible contar con una oposición no ya leal sinó tan solo defensora del bien común y no de sus beneficios partidistas, y lo que pedían una semana antes ahora les servia de excusa para lanzar sus golpes al estomago del, para ellos, un gobierno comunista, inepto y apoyado por los separatistas antiespañoles.

Pedro Sánchez y los miembros de su Gobierno, no olvidemos nunca que PODEMOS está entre ellos una vez olvidado el asalto a los cielos porque más vale un sitio en el banco azul gubernamental del Congreso que una utópica victoria en un nunca realizado asalto a los palacios de invierno, han conseguido aprobar un medida para paliar los efectos de la crisis con la que nos amenazan todos los gobernantes por tierra, mar y aire sin buscar medidas que hagan que la crisis la paguemos todos y no los de siempre. Pero lo han conseguido envolviendo el caramelo con un bonito papel de colorines en el que como cebo para su aprobación hay una serie de medidas a las que ningún partido que mire, aunque sea mínimamente, por el bien de sus votantes puede dar la espalda.

Este decreto energético lleva aparejadas medidas como la gratuidad en el transporte en los ferrocarriles desde Setiembre a Diciembre y también durante ese tiempo una beca especial para estudiantes. Así quienes suelan tomar el tren para acudir al trabajo o a estudiar verán disminuir sus gastos de transporte. Esta parte del Decreto es la que, en mi opinión, ha servido al Gobierno Sánchez para chantajear a algunos de los partidos que le han ayudado a aprobar este texto legal. Porque partidos de izquierda como ERC, EH BILDU o COMPROMÍS en defensa de sus ideas y sus votantes no podían permitir que estas mínimas concesiones del PSOE a la clase trabajadora se malograran por unos votos en contra.

Pero al abrir el caramelo, al despojarlo del papel brillante, ha quedado al descubierto la trampa del Gobierno presidido por Sánchez, entre la múltiple paja del texto aprobado aparece aprobado poner en marcha el mecanismo para efectuar el pago, con dinero de todos, a las empresas propietarias de las autovías radiales de Madrid que no han dado a sus propietarios los beneficios que esperaban y que ahora papá Estado les regalará. No hay derecho a que más de 4.000 millones de euros de los impuestos que pagan los españoles vayan a manos de unos capitalistas que han fracasado en su negocio, pero la verdad es que en el “palco” del Bernabeu, mande el PSOE o el PP, se siguen haciendo negocios. Porque otro de los “regalos envenenados” de este decreto para el ahorro energético es la aprobación, también escondida entre las más de 80 páginas del texto, del pago de 1.300 millones de euros a las empresas energéticas, justo cuando los españoles están pagando la luz más cara en muchos años y las empresas suministradoras están teniendo récord de beneficios. Pero si esto no era aprobado los viajes en tren y las becas especiales tampoco se aprobarían, eso se llama chantaje, o no?

JUNTS aprovechando que el Pisuerga para por Valladolid aprovechó la explicación de su negativa a dar luz verde a este decreto para atacar a su rival ERC que si daba el si, cualquier tribuna es buena para denostar el enemigo político, aunque en casa se continúe compartiendo tareas de gobierno con él. La representante de JUNTS, Miriam Nogueras, calificó el decreto como “decreto macedonia” por tantas cosas como se contienen en el mismo, olvidando, no se si deliberadamente, que una parte del mismo, la entrega de una compensación a las eléctricas, era en cumplimiento de una norma aprobada en su día con los votos favorables de Convergéncia, son cosas que pasan cuando el partido padre ha filtreado demasiadas veces con los gobiernos del PP o del PSOE en Madrid.

El otoño se presenta duro política y económicamente. Esperemos que los partidos, todos, comiencen a dejar de mirarse el ombligo y las encuestas electorales y se pongan a trabajar en conseguir el bien común, porqué para eso les votamos. También hay que esperar una pizca de inteligencia en los votantes, miro hacia Italia y hacia otros lugares, también hacia España y veo gente enfadada que cree en los cantos de sirena de la extrema derecha que está creciendo por doquier, y en eso también tienen la culpa los votantes que se quedan en casa el día que hay que hacer que sean las urnas las que hablen. Hay que votar y exigir a los políticos que cumplan sus programas electorales, que gobiernen de acuerdo con lo prometido y dejen de ser marionetas al servicio del gran capital. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

