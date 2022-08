¡Lo que vá de ayer a hoy! Si no se modifica el decreto de ahorro energético propuesto por el gobierno, el PP no lo apoyará Gabriel Muñoz Cascos

viernes, 26 de agosto de 2022, 18:22 h (CET) Los innumerables terminales del gobierno social comunista, separatista y antiespañol, se llevan sus poco aseadas manos a la cabeza, porque el PP, con el Sr. Núñez Feijoo a la cabeza, como líderes de la oposición, no quieren bailar al son que le marca Sánchez en cada momento. Como todos sabemos, el gobierno menos democrático que ha habido jamás en España está gobernando, a base de decretos leyes para hacer de su capa un sayo.

Lo dice bien claro Melchor Saiz-Pardo periodista de “El Comercio”, con fecha 8/7/2022: “Sánchez ha batido todos los récords de decretos-ley de la democracia: 124 en cuatro años, lo que supone multiplicar por 14 el volumen de normas no parlamentarias con respecto al Ejecutivo de Aznar y por 3 al de Rajoy”. Sí, de Mariano Rajoy, al que el maleducado Sánchez acosaba de mala forma llamándole indecente y con un “no es no”, mil veces repetido.

Pero ahora (¡cómo cambian las cosas!) Sánchez exige un “sí es sí” del PP a las innumerables y erróneas decisiones que ordene el comunismo gobernante. Y, de no ser así, seguirán gritando que el PP no quiere el bien de los ciudadanos, lo que es falso como todo lo que dicen. Lo único que ha comunicado el PP esque, si no se modifica el decreto de ahorro energético propuesto por el gobierno, no lo apoyará, así de sencillo. Que es lo que en política es normal, que se debatan los acuerdos. Decididamente, la incoherencia del plagiador es mayor aún, que su ansia por eternizarse en el poder. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

