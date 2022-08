​Noches de insomnio La bondad se perdió hace ya tanto que hoy sueño con ella Aurora Peregrina Varela Rodriguez

jueves, 11 de agosto de 2022, 10:49 h (CET) Vivo la tragedia

del ataque constante, la tormenta incesante de las miradas de rabia.

Vivo la pena de no verla a ella, a “la humanidad”, vivo, pero cuesta sus noches de lágrimas y de insomnio.

He ahí la causa, yo soy como el sol y ellos son la sombra, yo estoy cerca de Dios y ellos piensan que no existe.

Y mis ojos se fijarán en lo horrible de los días que pasan todos son iguales, inhumanos y privados de la belleza espiritual.

Hablo de la bondad que se perdió hace ya tanto, hoy sueño con ella, como si aún existiese alguna posibilidad de recuperarla.

