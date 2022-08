Igualdad: SI ; Populismo: NO; Burlas: NUNCA Basta de trabajar para buscar votos utilizando a desfavorecidos y discriminados, siendo consciente de ello José Luis Ortiz

viernes, 5 de agosto de 2022, 12:41 h (CET) Luchar por la Igualdad, si por supuesto, por la Igualdad entre hombres y mujeres, entre los que entienden el amor de forma diferente y romper los moldes, para luchar contra la discriminación y romper las barreras, bien de las tallas, de los estereotipos y la de la igualdad con los disminuidos físicos pero basta de “postureo”, de mera imagen y populismo que es lo único que se está proponiendo por algunas ministras, y diferentes departamentos.

La desigualdad afecta a las personas pero especialmente a la mujer y comienza desde la educación que impone a la mujer como siempre, quizás evitando la esclavitud, aunque , si potenciando su vasallaje. Jamás se ha compartido, ni se comparte el mundo con el pie de la igualdad y sigue siendo la mujer la que se tropieza con graves desventajas.

Cuando la igualdad no esta garantizada, los problemas a los que se enfrentan las mujeres y las niñas arrancan desde el momento de su nacimiento y persisten toda su vida. De Irene Montero, tengo una duda, no se si es que es corta de intelecto y capacidad , aunque no de ego, por supuesto, o es que trabajando, desde la maledicencia y la maldad y esgrimiendo la herramienta del populismo, en su beneficio, mejor dicho modo de vida, propio de la casta que tanto aborrecían y que ahora abrazan con el mismo fervor.

La última campaña del “Verano también es nuestro”, lejos de reivindicar ese concepto hacen una mofa encubierta, y parece que lo único que busca es denigrar a todos los que somos de diferentes tallas, pero especialmente a la mujer. Vergonzoso y vergonzante. Si mi palabras lejos de remiendos y buenas formas, hablan desde la honestidad , el cansancio y la agotamiento .

Si bien es mala la incapacidad, mucho peor es la maldad, que no es poca. En su caso , en mi humilde opinión es un combinado de ambas, lo cual es mucho peor. Quiero aclarar esta posición y explicarla para que no se diga que busco fustigar, y quiero que se lean detenidamente las siguientes párrafos, bien para criticarme y asumir los insultos que me pueden caer, bien para darme la razón.

El sobrepeso se ha convertido en un mundo globalizado (globesity) en un factor de exclusión laboral que afecta a la dignidad personal que todas las sociedades deberían presta a combatir, y que priorizan la salud a la dignidad siendo la lipofobia y su rechazo algo común en gran parte de las sociedades actuales.

Una batalla que comenzó bajo la tutela del derecho a la propia imagen, inaugurada en el Derecho español con la conocida STC 170/1987, sobre el barman de la barba, sirvió para encauzar el debate en torno a la influencia del aspecto físico sobre la relación de trabajo, dándole una respuesta enmarcada en la confrontación entre derecho a la propia imagen. El fallido Proyecto de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación (Proyecto de ley 121/00013047) tampoco incluyó explícitamente como causa protegida ni el aspecto físico ni la obesidad, aunque sí bajo el paraguas de la referencia final a “cualquier otra condición o circunstancia personal o social” (art. 2).

En España se encuentra en un estadio de desarrollo embrionario por lo que respecta a la legislación antidiscriminatoria en campos avanzados y resueltos por el Derecho comunitario como la etnia/raza y la religión/creencia, el salto a la discriminación por sobrepeso deviene por el momento una quimera, aunque su construcción dogmática ha venido introducida de la mano de la discapacidad por la STJUE de 18 de diciembre de 2014.

Si bien nuestra legislación sí cuenta con una protección específica frente a la discriminación por sobrepeso: el art. 37 de la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, que literalmente reza: “Artículo 37. Prohibición de discriminación 1. Está prohibida cualquier discriminación directa o indirecta por razón de sobrepeso u obesidad. 2. Se considera discriminación directa por esta razón, la situación en la que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sobrepeso, de manera menos favorable que otra en situación comparable. 3. Se considera discriminación indirecta, por esta razón, la situación en la que una disposición, criterio o práctica, aparentemente, neutros pone a las personas con sobrepeso u obesidad en desventaja particular con respecto al resto de personas, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse, objetivamente, en atención a una finalidad legítima, y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 4. En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sobrepeso u obesidad. 5. Los actos y cláusulas, que constituyan o causen discriminación por razón de sobrepeso u obesidad, se considerarán nulos y sin efecto. 6. Los poderes públicos adoptarán medidas específicas, a favor de las personas con sobrepeso u obesidad, para corregir situaciones patentes de desigualdad….

Este apartado es totalmente omitido y nunca sancionado a ello se le incluyo las demás discriminaciones lo que hace que más de un 15 % de los españoles sufran sus consecuencias y se ignoren generando un riesgo de exclusión social que afectaría a cerca de 8 millones de personas y que teniendo en cuenta que ya más de 3 millones y medio están en esa situación, afectaría directamente a casi 12 millones. Si partimos que el 66,9 % de los hombres y el 65, 8 % de las mujeres sufren del “supuesto” sobrepeso, según cánones estéticos y que en ratio afecta al 74 % de los hombres y el 64 % de las mujeres, que la situación de inflación que no es capaz de superar el gobierno y genera más pobreza. Estamos hablando de una realidad que afecta a 2/3 de la población de España. Menos palabras y llevar a la práctica esta legislación. Basta de trabajar para buscar votos utilizando a desfavorecidos y discriminados , siendo consciente de ello.

Que las Leyes se ejecuten y que se sancionen a aquellos que discriminen y faciliten la integración. Como diría un buen amigo mio, menos lirile y más lerele, menos palabras y más acciones. A la Señora Montero, decirle que para ser Ministra no hace falta ser nombranda, sino tener los conocimientos para ello y espero que la información que he transmitido en este artículo lo pueda valer para mejorar en sus tantas deficiencias, aunque disfrute de unos beneplácitos que no le corresponden y de los que se aprovecha. Nunca es tarde para aprender, recuérdelo Señora Ministra. Para terminar me gustaría terminar con algunas sentencias que quizás tendría que revisar, es parte de su trabajo pero me encanta poder ayudar, no me lo agradezca.

a. La sentencia del TSJ del País Vasco núm. 195/2008, de 29 de enero, que entiende exentas de gravedad y trascendencia atentatoria de las trabajadoras la conducta injuriosa de su superior basada en el sobrepeso de aquéllas.la del TSJ de la Comunidad Valenciana núm. 1174/2000, de 23 de marzo, que igualmente entiende falta de gravedad la misma conducta; la del TSJ de Cataluña núm. 422/2007, de 18 de enero, en la que se llega a la misma conclusión en un supuesto en el que el trabajador usó la expresión de “gordo de mierda”, en actitud agresiva, otro compañero.

b. Frente a esta realidad otras como la sentencia del TSJ de Galicia de 12 de diciembre de 2001 (JUR 2002\28976) mantiene la procedencia del despido en un supuesto idéntico, valorado como falta grave de respeto y consideración (asimismo, la STSJ de Galicia núm. 4909/2010, de 2 noviembre, estima procedente el despido del profesor que llamó “gorda ballena” a una alumna).

Lo intolerable es que la Ministra Irene Montero ofrezca un contrato máximo de 100 mil euros para el cartel y la campaña y sale elegida la empresa The Tab Gang S.L. por 84.500 euros, empresa cercana al círculo de Podemos y esta subcontrata a Art Apache por 5000 euros, empresa también cercana y vinculada a Podemos con lo que presuntamente 80.000 euros posiblemente para financiar al mismo partido. Eso realmente es intolerable, tanto en formas y fondo.

